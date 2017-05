Hallituspartnerit Turku ry:n vuosikokouksen päätöksiä: uusi toimintamalli ja hallitus

22.5.2017 10:58 | Turun kauppakamari

Vuosikokouksessaan 18.5. Hallituspartnerit Turku ry huomioi alueen voimakkaan positiivisen talouskasvun, joka lisää alueen yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Yhdistyksen tavoite on tukea tätä positiivista kehitystä korostamalla osaavan hallitustyöskentelyn merkitystä kasvun moottorina.

Yhdistys päätti tehostaa toimintaansa muuttamalla toimintamallinsa jaostopohjaiseksi. Sisäisen jaoston tehtävä on ylläpitää ja kehittää hallitustyöskentelyosaamista, sekä tukea alueen hallitusosaajien verkostoitumista. Ulkoisen jaoston tehtävä on lisätä tietoisuutta ammattitaitoisen hallitustyöskentelyn hyödyistä alueen kasvuhakuisille yrityksille, ja herättää keskustelua siitä, hyödyntävätkö alueen yritykset osaavan hallituksen tarjoamia mahdollisuuksia täysimääräisesti.

Yhdistys valitsi myös uuden puheenjohtajan, sekä uudisti hallitustaan. Puheenjohtajaksi valittiin Milla Wirén (MuM, eMBA, HHJ, tohtorikoulutettava KTT), ja uusiksi hallituksen jäseniksi toimitusjohtaja Peter Lindström sekä hallitusammattilainen Olli Raunio. Hallituksessa jatkavat Timo Ekman, Harri Lukander, Timo Makkonen, Jouni Parkkonen ja Minna Storm, ja hallituksen sihteerinä jatkaa Maria Lindbom.

Hallituspartnerit Turku ry on osa valtakunnallista Hallituspartnerit-verkostoa, jonka tavoitteena on kehittää pk-yritysten hallitustyöskentelyä sekä kehittämällä hallitustyöskentelyosaamista että välittämällä hallitusjäseniä yrityksiin. Yhdistyksen toiminta-alue on Lounais-Suomi (Salo-Loimaa-Turku-Uusikaupunki) ja sen merkittävin toimintamuoto on hallitusjäsenten välittäminen alueen pk-yrityksiin. Hallitusosaamisen kehittämisessä ja osaavien hallitusjäsenten kartoittamisessa yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Turun kauppakamarin kanssa.