Digitan antenni-tv-verkon maksu-tv-kanavanippujen taajuudet viritettävä tarvittaessa uudelleen

19.5.2017 18:25 | Digita

Uuden antenni-tv-toimilupakauden käynnistyttyä 17.5.2017 maksu-tv-palvelut siirtyivät kokonaisuudessaan DVB-T2-teknologiaan. Maksu-tv-lähetyksiä lähetetään nyt kanavanipuissa B ja F. Kanavanipun F taajuuskanavat eivät ole olleet vähään aikaan käytössä, joten F-kanavanippua ei ole välttämättä ohjelmoitu yhteisantennikiinteistöjen (kerrostalot, rivitalot) antennijärjestelmiin varsinkaan Espoon, Turun, Tampereen, Lahden, Jyväskylän ja Oulun näkyvyysalueiden ulkopuolella. Asian voi testata kanavahaulla. Mikäli asut yhteisantennikiinteistössä (kerrostalo, rivitalo) ja televisio löytää kanavahaussa palvelun DNA-infokanava, kanavapaikka 99, mutta ei palvelua C More Max, on päävahvistin todennäköisesti ohjelmoitava uudelleen.

Todennäköisintä on, että uudelleenviritystä vaaditaan Digitan seuraavien päälähetysasemien osalta: Eurajoki, Joutseno, Kruunupyy, Kuopio, Lapua, Tammela. Myös Kouvolan (Anjalankosken päälähetin) sekä Lapuan alueella on D-kanavanipun taajuudet vaihdettu 11.5.2017. Tästä listauksesta näkee lähetinasemien kanavat ja taajuudet maksu-tv-kanavien osalta. Uuden toimilupakauden alkaessa maksu-tv-kanavat lähetetään vain päälähetinasemilta.

Isännöitsijän on hyvä olla yhteydessä antenniurakoitsijaan yhteisantennijärjestelmän virittämiseksi. Tämän jälkeen kotitalouksissa tehtävä kanavahaku tuo esiin F-kanavanipun kanavat. Kaikki käytössä olevat taajuudet ja peittoalueet löydät Digitan karttapalvelusta sekä verkkosivuilta.

Kanavanippu B:n sisältämät palvelut

Discovery, MTV, Ruutu+ Dokkarit, C More First, C More Series, Nick Jr., Investigation Discovery, Animal Planet, C More Hits, Viasat History, DNA-infokanava, DNA-infokanava2

Kanavanippu F:n sisältämät palvelut

C More Max, C More Juniori, Eurosport, Ruutu+ Urheilu 1, Ruutu+ Urheilu 2, Ruutu+ Leffat ja Sarjat, Ruutu+ Lapset, Disney Channel, C More Sport 1, Viasat Jalkapallo, Viasat Jääkiekko, Viasat Sport, Viasat Hockey, Viasat Urheilu, Viasat Golf, Eurosport 2, National Geographic Wild, Disney Junior, Disney XD, C More Sport 2, Ruutu+ Urheilu 3, Ruutu+ Urheilu 4, Ruutu+ Urheilu 5, Ruutu+ Urheilu 6, Ruutu+ Urheilu 7, Ruutu+ Urheilu 8, Viasat NHL Xtra 1, Viasat NHL Xtra 2, Viasat NHL Xtra 3, Viasat NHL Xtra 4, Viasat NHL Xtra 5, Viasat NHL Xtra 6, Viasat NHL Xtra 7, Viasat NHL Xtra 8, Viasat Film Premiere, Hustler

Yhteisantennikiinteistöissä tehtävä muutoksia

antennijärjestelmiin

Antennijärjestelmiin on tehtävä muutoksia taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta. Suosittelemme, että yhteisantennikiinteistöjä hoitavat isännöitsijät ottavat yhteyttä paikalliseen antenniurakoitsijaan, jotta antennijärjestelmä voidaan virittää uusille taajuuksille.

Taloyhtiössä asukkaiden on tehtävä kanavahaku uudelleen

Rivi-, pari- ja kerrostaloissa, joissa on käytössä yhteisantennijärjestelmä, taloyhtiön asukkaiden on tehtävä tv-vastaanottimien kanavahaku antenniurakoitsijan tekemän viritystyön jälkeen. Taloyhtiöiden velvollisuus on informoida asukkaita ajankohdasta, jolloin kanavahaku on tehtävä.

Muutokset omakotitaloasukkaille

Omakotitaloissa ja pientaloissa ei yleensä tarvita antennijärjestelmän muutostöitä. Mikäli pientalon antennijärjestelmä on kunnossa, riittää tv-vastaanottimien kanavahaku sen jälkeen, kun taajuusmuutos on tehty alueella.

Kanavahaun tekeminen

Useimmat vastaanottimet etsivät kanavat automaattisesti. Kuluttajan tulee vain käynnistää kanavahaku. Jotkin vastaanottimet saattavat vaatia tehdasasetusten palauttamisen ennen kanavahaun tekemistä. Ohjeet kanavien viritykseen löytyvät www.digita.fi/kanavahaku tai laitteen käyttöoppaasta.

Median yhteydenotot:

Digita Oy, operatiivinen johtaja, Markus Ala-Hautala, p. 0400 549 023, etunimi.sukunimi@digita.fi