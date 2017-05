Työllisyys parantumassa myynti- ja markkinointialalla

Nainen on tasa-arvoinen kahvinkeittäjä ja vähätietoinen koriste - Toteutuuko tasa-arvo myynnin ja markkinoinnin alalla? 18.3.2016 08:00

”Kuules tyttö!” ”Mitäs mummo?” ”Kun on vaativa ja jämäkkä, niin miehellä se on hienoa, mutta naisena kuulee olevansa bitch.” Naiselta vaaditaan työelämässä enemmän kuin mieheltä. Naisen on oltava jämäkkä ja äänekäs päästäkseen vaikuttamaan ja saadakseen parempaa palkkaa. Asemasta riippumatta sukupuoli vaikuttaa kohteluun. Tätä mieltä on noin kolmannes naisista, jotka vastasivat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tasa-arvokyselyyn. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 550 myynnin ja markkinoinnin alalla toimivaa naista.