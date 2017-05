Kuopion Toto76-pelissä vain yksi täysosuma – voittajalle lähes 113 000 euroa

Haastavalla Toto76-kierroksella suurimmista yllätyksistä vastasivat Rooney, Batman Evo ja Dancinginthedark. Suosikeista voittoon ylsi ainoastaan toisen kohteen Hymynkare.

Oikean Toto76-rivin sinetöi Mika Forssin ohjastama Victory Bonsai, joka puristi päätöskohteen tasaisessa maaliintulossa niukkaan voittoon ennen Up Up And Awayta ja Bret Bokoa.

Victory Bonsain voitto antoi juhlimisen aihetta myös tähtihiihtäjä Iivo Niskaselle. Hän osti osuuden päätöskohteessa 7000 euron arvoiseen voittoon kirineestä Victory Bonsaista aiemmin päivällä.

Toto76, 20.5.2017 Kuopio

L5 Toto76-1 2 Dancinginthedark Ari Moilanen

L6 Toto76-2 10 Hymynkare Tero E Mäenpää

L7 Toto76-3 4 Batman Evo Hannu Torvinen

L8 Toto76-4 1 Benjamin Evo* Mika Forss

L9 Toto76-5 14 Rooney Iikka Nurmonen

L10 Toto76-6 4 Pyörylän Paroni Mika Forss

L11 Toto76-7 8 Victory Bonsai (US) Mika Forss

Voitonjako:

7 oikein 101 552,10 €

6 oikein 935,70 €