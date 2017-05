Restamax lisää omistustaan SuperParkissa

22.5.2017 09:00 | Restamax Oyj

Ravintola-alan konserni Restamax Oyj kasvattaa omistustaan sisäaktiviteettipuistoja operoivassa SuperParkissa. Kaupan jälkeen Restamaxin omistusosuus yhtiössä kasvaa 19 prosentista 30 prosenttiin.

Restamax tuli omistajaksi SuperPark Oy:hyn suunnatulla osakeannilla joulukuussa 2015. Tuolloin yhtiöt sopivat optiosta, jonka myötä Restamaxilla on mahdollisuus halutessaan kasvattaa omistusosuuttaan SuperParkissa.

- SuperPark on niin mielenkiintoisessa kansainvälistymis- ja kasvuvaiheessa, että katsoimme järkeväksi lisätä tässä vaiheessa omistustamme yhtiössä, toteaa Restamaxin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.



Restamaxin tavoitteena on laajentaa ravintolaliiketoimintaansa ulkomaille vuoden 2018 loppuun mennessä.



- Tutkimme aktiivisesti kansainvälistymismahdollisuuksia ja sijoitimme alun perin SuperParkiin kasvattaaksemme liiketoimintaamme niin kotimaassa kuin mahdollisesti ulkomaillakin. Nyt tämä muuttuu enemmän puhtaaksi sijoitukseksi, jatkaa Timo Laine.



Vuodesta 2012 saakka toiminut SuperPark on laajentanut toimintaansa viidessä vuodessa vauhdikkaasti. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on avata uudet kohteet Ruotsissa ja Kiinassa.

- Jatkamme kasvua strategiamme mukaisesti. Neljän vuoden aikana rakensimme seitsemän puistoa ja ensi vuoden loppuun mennessä tavoitteena on avata 15–20 uutta puistoa lisää. Näistä puolet tulee Suomeen ja puolet ulkomaille. Tiedotamme lähiaikoina kansainvälisistä kohteistamme tarkemmin, kertoo SuperParkin toimitusjohtaja Juha Tanskanen.

SuperParkilla on tällä hetkellä puistot Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Vantaalla ja Vuokatissa. SuperParkin toukokuussa päättyvän tilikauden liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Yhtiön vuoden 2018 liikevaihtotavoite on 30 miljoonaa euroa.

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 4 500 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

SuperPark -sisäaktiviteettipuistot tarjoavat ainutlaatuiset puitteet lasten ja aikuisten aktiiviseen ajanviettoon ja yhdessä liikkumiseen. SuperPark Oy omistaa ja operoi sisäaktiviteettipuistoja Oulussa, Turussa, Tampereella, Espoossa, Vantaalla ja Vuokatissa (Angry Birds Activity Park). Seuraava kotimainen kohde on kesällä 2017 avautuva SuperPark Jyväskylä. Ruotsissa ja Kiinassa ensimmäiset SuperPark-puistot avataan vuoden 2017 aikana. Lisenssisopimuksella toimivia kohteita ovat SuperCorner Pitkälahti (Kuopio) sekä 2017-2018 avautuvat SuperPark Sveitsi, SuperCorner Mikkeli ja SuperCorner Kalajoki. Managementin lisäksi omistajia ovat Nordia Rahasto Oy, Takoa Invest Oy, Magic Angel Oy ja Restamax Oyj. Lisätiedot: www.superpark.fi