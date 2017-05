TietoAkseli Yhtiöt laajentaa Tampereen seudulle

TietoAkseli Yhtiöt -konserni

TietoAkseli Oy tuottaa korkeatasoisia talous- ja palkkahallinnon asiantuntijapalveluja. TietoAkseli Oy on Suomen Taloushallintoliitto ry:n hyväksymä ja valvoma auktorisoitu tilitoimisto. TietoAkseli Oy:n käytössä on sertifioitu SFS-EN-ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä.



TietoAkseli on osa maailmanlaajuista UHY-verkostoa.UHY:n itsenäiset jäsentoimistot tarjoavat johdon konsultoinnin ja taloushallinnon asiantuntijapalveluja yli 80 maassa. TietoAkseli Yhtiöt -konserniin kuuluvat yritysjärjestelyjen asiantuntijana toimiva osakkuusyhtiö Vinanssi Corporate Finance sekä johtamisen ja henkilöstön kehittämisen palveluihin keskittynyt Odeco Oy.