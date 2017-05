Naantalin Venemessut tarjoaa merellisen elämyksen kaikille aisteille

22.5.2017 08:51 | Visit Naantali

Naantalin Venemessut avaa veneilijöiden kesän helatorstain jälkeisenä viikonloppuna. Ohjelmapuolella messujen odotetuin numero on lauantaina messuille saapuvan vesijettitaituri Pentti Keinäsen Vesijetti Freestyle Show sponsored by Ahola Transport. Veneiden osalta tämän vuoden messuilla nähdään uutta ja vanhaa venekantaa. Vanhin alus on sotalaiva M/S Wilhelm Carpelan vuodelta 1915 ja uutta kalustoa edustaa mm. suurin Suomessa sarjavalmistuksessa oleva moottorivene Nord Star 47.

Messuvieraiden osalta iso uudistus on se, että pystymme nyt tarjoamaan kunnollisen messupaikoituksen. Muumiparkki on käytössä koko viikonlopun ajan ja sieltä on non-stop –bussikuljetus messurantaan ja takaisin. Nyt messuilla voi viettää aikaa ilman pelkoa parkkisakoista, kertoo Venemessujen toimitusjohtaja Tuomas Levanto.

-Messutapahtuma koostuu kahdesta asiasta, pitää olla paljon mielenkiintoisia messuosastoja, mutta niiden rinnalle tarvitaan myös houkuttelevaa ohjelmaa. Ohjelmapuolella on tämän vuoden messuilla tarjolla herkkupaloja etenkin vauhdikkaiden vesilajien ystäville, kun extreme-tähdet Pentti Keinänen ja Vadim Nekhaev pistävät viikonloppuna omat sirkuksensa pystyyn Naantalin rannassa, Levanto iloitsee.

Historian siipien havinaa Suomen juhlavuoden kunniaksi

Venemessujen arvovieras saapuu tällä kertaa Turusta. Vuonna 1915 Venäjän keisarillisen laivaston käyttöön valmistunut M/S Wilhelma Carpelan on tehnyt ainutlaatuisen matkan monien sotien ja tehtävien läpi ja nyt yleisö pääsee tutustumaan alukseen Naantalissa. Alus on osallistunut kaikkiin Suomen sotiin ja sen rooli Suomenlahden miinanraivauksessa on ollut myös merkittävä. M/S Wilhem Carpelanin Naantalin vierailu on osa Suomi 100 –juhlavuoden virallista ohjelmaa.

Naantalin Venemessuilla on aina totuttu näkemään myös naiskauneutta, niin tänäkin vuonna. Marjo Sjöroosin Fashion Teamin mallit esittelevät messuilla merellistä muotia ja kilpailevat samalla Miss Model of the World –osakilpailun voitosta. Muotinäytöksissä nähdään lavalla myös Taina Kovalaisen tanssiryhmä. Muotinäytöksissä on luvassa lisäksi maistiaisia muotisuunnittelija Jukka Rintalan tämän kesän uusista puvuista.

Veneilyturvallisuuteen liittyvää ohjelmaa messuilla on tarjolla joka päivä Viisaasti Vesillä –kiertueen näytösten muodossa. Sokerina pohjalla sunnuntaina klo 13.00 messualueen edustalle saapuu Merivartioston Super Puma esittämään oman pelastushelikopterinäytöksen, jollaista pääsee näin läheltä näkemään todella harvoin.

-Suomessa tuskin on toista messutapahtumaa, jossa on vapaa sisään pääsy ja näin laaja ohjelmatarjonta. Meidän messuohjelman lisäksi useilla näytteilleasettajilla on tarjolla erilaisia kokeilumahdollisuuksia esim. sähköpyörillä tai poljettavilla kajakeilla. Messuilla esillä olevat näyttelyveneet ovat koeajettavissa myyjien kanssa, sekin on aivan ainutlaatuista messutapahtumassa.

Lisäksi Kaivohuoneen messubileissä on lavalla Suomen kirkkaimmat tähdet, kuten Popeda perjantaina, toteaa messujen tiedottaja Ville Vuorio.

Venemessu-viikonloppuna Naantalin rannassa tapahtuu myös merkittävä ja historiallinen uudistus kun Vierasvenesataman uusi palvelukeskus ja ravintola vihitään käyttöön messuviikonloppuna. Kyseessä on todella harvinainen tapaus, sillä Naantalin rantaan ei ole rakennettu uutta rakennusta miesmuistiin.

KUTSU: Naantalin Venemessut ja Naantalin Vierasvenesatama kutsuvat lehdistön yhteiseen tiedotustilaisuuteen.

Aika: Keskiviikkona 24.5. klo 14.00.

Paikka: Vierasvenesataman uusi palvelukeskus, Nunnakatu.

Naantalin Venemessut 26. - 28.5.2017 Naantalin Vierasvenesatamassa

Aukioloajat: pe klo 12 - 20, la klo 10 - 18 ja su klo 10 – 17 Vapaa sisäänpääsy Ville Vuorio, tiedottaja, p. 0400 932 235 ville.vuorio@naantalinvenemessut.fi

Tuomas Levanto, toimitusjohtaja, p. 0400 385 522 tuomas.levanto@naantalinvenemessut.fi

Lehdistökuvat: http://www.naantalinvenemessut.fi/mediapankki