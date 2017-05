Jani Nummela nimitetty Isobarin luovaksi johtajaksi

22.5.2017 09:52 | Isobar

Jani Nummela on nimitetty toukokuussa 2017 digitoimisto Isobar Finlandin uudeksi luovaksi johtajaksi. Nummela on toiminut Isobarissa luovana suunnittelijana maaliskusta 2016 alkaen ja etenee nyt koko toimiston suunnittelutyön johtajaksi. Ennen Isobaria Nummela on työskennellyt muun muassa Nitrossa ja Wundermanissa.

Jani Nummelan nimityksen myötä Isobar terävöittää samalla strategiaansa. Isobar tulee panostamaan entistäkin enemmän datan, teknologian ja tarinankerronnan luovaan yhdistämiseen asiakkuuksissa ja projekteissa sekä henkilöstön kehityksessä.

Myös suunnitteluprosessiin on tulossa asiakkaiden edun mukaisesti uutta: perinteisen luovan suunnittelun rinnalla asiakkaille on mahdollista suunnitella markkinoinnin kokonaisuuksia ketterän mallin mukaista suunnitteluprosessia. Ketterän kehityksen suunnittelumalli on tuttu monelle IT- ja palvelumuotoilun maailmoista. On luonnollista että kehitys tuo ketterän mallin myös markkinointiviestinnän alueelle.

- Teknologia tuo jatkuvasti lisää mahdollisuuksia luovalle suunnittelulle. Minun tehtäväni on pitää huoli, että teknologian tuomat luovat mahdollisuudet tulee käytettyä mahdollisimman vaikuttavasti asiakkaan hyväksi ja tavalla joka rakentaa myös asiakkaan brändiä.

- Meillä on huippu tyyppejä joiden osaaminen on vähintäänkin tämän maan parasta. Kun siihen liitetään vielä emoyhtiö Dentsun osaaminen, on vaikea nimetä yhtä monipuolista taloa edes pohjoismaisella tasolla. On hienoa päästä viemään tätä porukkaa eteenpäin, Nummela kommentoi.

Aiemmin tehtävää hoitanut Jukka Mannila siirtyy konsernin ulkopuolelle uusiin haasteisiin.