MTK:n ja Luomuliiton välille yhteistyösopimus

Seppo Kallio Oulunsalossa: Viljelijän asemaa vahvistettava ruokaketjussa koko maapallolla – niin myös Suomessa – markkinoita etsittävä kotoa ja maailmalta 24.4.2017 11:08

Ruoka on jokaiselle elinehto. Ruokaturva on tavoite, jonka eteen on työskenneltävä Suomessa, EU:ssa ja kaikkialla maailmassa. Oikeus ruokaan ja riittävään ravintoon on yksi kansainvälisen politiikan ydin YK:ssa sovituissa ihmisoikeuksissa. Ruoan saatavuuteen ja köyhyyden vähentämiseen on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota, sillä jatkuvat poliittiset kriisit ja ilmastonmuutos pahentavat tilannetta entisestään. Viime aikojen vaikeaan nälänhätään muun muassa Afrikan sarvessa on löydettävä tehokkaampia ratkaisuja akuutisti sekä pitkällä aikavälillä lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä, sanoo MTK:n johtaja Seppo Kallio MTK-Pohjois-Suomen kevätkokouksessa 24.4.2017 Oulunsalossa.