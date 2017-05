Meilahden arboretumin 50-vuotisjuhla 31.5.2017 klo 15

22.5.2017 10:50 | Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Meilahden arboretumin avajaisista tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Sen kunniaksi Helsingin kaupunki järjestää arboretumissa keväiset juhlat viisikymppisen kunniaksi keskiviikkona 31.5.2017 alkaen klo 15.

Juhlien ohjelmassa on asiantuntijoiden puheenvuoroja, kahden juhlapuun istutus, suolaista ja makeaa pikkupurtavaa, musiikkia ja opastettu kasvikävely arboretumissa. Tilaisuus päättyy noin klo 19.

Meilahden arboretum sijaitsee Johannesbergintien molemmin puolin Meilahdentien varrella. Vähäisen paikoitustilan vuoksi on suositeltavaa saapua paikalle julkisilla liikennevälineillä. Liikenneyhteydet: bussit 14, 18, 39, 58, 194, 195, 206, 212, 213, 502, 551, raitiovaunu 4 (Paciuksenkaaren pysäkit Paciuksenkadulla). Myös bussilinja 24 tuo kävelymatkan päähän (Heikinniementien tai Seurasaaren pysäkki). Lisätietoja: www.reittiopas.fi.

Meilahden arboretumissa kasvaa noin 300 erilaista puu- ja pensaslajia, sekä tavallisia puistokasveja että näyttäviä harvinaisuuksia. Istutukset toimivat myös uusien puistokasvien koekenttänä. Arboretumin kasvihienouksia ovat mm. japaninsiipipähkinät, korkkipuut, kuningasatsalea, katsurat ja taikapähkinät. Arboretumin erikoisuus on sadan pensasruusulajikkeen kokoelma. Alueella on myös useita perennojen kokeilualueita. Puissa ja pensasryhmissä on nimikyltit ja alueella on opastauluja. Katso myös www.vihreatsylit.fi.

Sana arboretum tulee latinan kielen puuta tarkoittavasta sanasta arbor. Arboretumilla tarkoitetaan puistomaisesti tai puistometsänä hoidettua aluetta, johon on istutettu puita ja pensaita. Arboretumeita kutsutaan usein myös puulajipuistoiksi

Meilahden arboretum on yksi Helsingin kolmesta arboretumista. Muut arboretumin sijaitsevat Niskalassa ja Viikissä.

Meilahden puistoarboretum on Helsingin kaupungin hoidossa. Ylläpidosta vastaa kaupungin oma urakoitsija Stara.