Sanna Sandgren Cumulus Resort Pohjanhovin hotellinjohtajaksi

22.5.2017 13:21 | Restel Oy

Rovaniemeläinen Cumulus Resort Pohjanhovi sai uuden hotellinjohtajan 1.5.2017. Sanna Sandgren, (36), siirtyi tehtävään Break Sokos Hotel Levin hotellinjohtajan toimesta.

Sannalla on yli kymmenen vuoden kokemus Lapin matkailun eri tehtävistä. Rovaniemi-tuntemusta hänelle on karttunut Artikum-palvelu Oy:n työvuosilta, sekä rovaniemeläistaustansa ansiosta. Alueen markkinat ja toimijat ovat Sannalle tuttuja, mikä on suuri etu myös uudessa toimessa, joka on voimassa toistaiseksi.