Helsingin tiedepalkinto sikiöaikaisen kasvuympäristön vaikutusten tutkijalle

Helsinkiläiset lapset kasvavat monikulttuurisissa ja monimuotoisissa perheissä 4.4.2017 15:33

Neljäsosa helsinkiläisistä lapsista asuu yhden huoltajan tai vuorohoitoperheessä ja neljänneksellä lapsista ainakin toinen vanhempi on vieraskielinen. Helsinkiläiset vanhemmat ovat koko maahan verrattuna korkeammin koulutettuja, parempituloisia ja heillä on vähemmän lapsia perheessä. Lapsiperheiden hyvinvoinnissa on näkyvissä polarisaatiota ja myös alueellista erilaistumista. Työllisyyden ja toimeentulon haasteet kasaantuvat erityisesti yhden huoltajan perheisiin, monilapsisiin perheisiin sekä maahanmuuttajaperheisiin.