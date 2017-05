Joukkorahoituksella haetaan ratkaisua aivovammojen diagnostiikkaan

22.5.2017 13:30 | Medicortex Finland Oy

Tapaturmaisen aivovamman ja aivotärähdyksen diagnosointi ja seuranta perustuu pääosin potilaan oireiden ja vasteiden arviointiin. Moni tapaus jää diagnosoimatta ja varmentamatta, koska lääkäreillä ja hoitajilla ei ole käytettävissä helppoa ja kustannustehokasta laboratoriotestiä. Turkulainen bioteknologiayhtiö Medicortex Finland Oy on kehittänyt biokemiallisen pikatestin, jolla aivovamman esiintyminen voidaan varmistaa tai poissulkea pian onnettomuuden jälkeen. Testin kehitys on etenemässä laajaan kliiniseen kokeeseen, jonka rahoittamiseksi Medicortex on lanseerannut joukkorahoituskampanjan. Jokainen voi nyt tukea merkittävän ongelman ratkaisemista ja samalla ryhtyä osakkeenomistajaksi.

Turku 22.5.2017 Maaliskuussa päättyneen ensimmäisen kliinisen kokeen lupaavien tulosten rohkaisemana Medicortex Finland Oy suunnittelee parhaillaan huomattavasti laajempaa kliinistä tutkimusta. Hankkeen tarkoituksena on osoittaa aivovammatestin kliininen suorituskyky ja valmistella tuotteen kaupallistamista.

Tutkimuksen rahoittamiseksi Medicortex on lanseerannut joukkorahoituskampanjan yhteistyössä suomalaisen Invesdor Oy:n kanssa. Joukkorahoitus on julkinen osakeanti, jossa yleisö voi merkitä yrityksen osakkeita. Osakkeiden merkitseminen ja maksamainen tapahtuu sähköisesti Invesdorin tarjoamassa palvelussa osoitteessa www.invesdor.com/medicortex. Osakeanti on auki 10.6. asti. Medicortexin kampanja on hyvässä myötätuulessa, sillä minimitavoitteesta puuttuu enää noin 40 000 euroa, ja merkitsijöitä on yli 40 sekä Suomesta että ulkomailta.

Medicortexin innovatiivinen aivovammatesti perustuu biomerkkiaineisiin, jotka leviävät vaurioituneista hermosoluista kehon nesteisiin. Medicortexin tavoite on kehittää helppokäyttöinen pikatesti, jossa näytteenä voidaan käyttää ihmisen virtsaa tai sylkeä.

“Niitä solujen hajoamistuotteita, joita olemme tavoitelleet, ei ole koskaan aikaisemmin käytetty aivovamman toteamiseen.”, kertoo Adrian Harel, neurobiologian tohtori ja Medicortexin toimitusjohtaja. Ensimmäisen kliinisen tutkimuksen tuloksia esitettiin kansainvälisessä kongressissa toukokuun alussa ja esitys valittiin 11 parhaan joukkoon kokouksessa esitetystä 455 tutkimuksesta.

Tapaturmainen aivovamma, jonka lievin muoto on aivotärähdys, aiheutuu päähän kohdistuneesta iskusta tai pään voimakkaasta heilahduksesta. Diagnosoimaton ja hoitamaton aivovamma voi johtaa vakaviin välittömiin seurauksiin ja varsinkin toistuvat aivovammat lisäävät kroonisten neurologisten sairauksien riskiä.

Dosentti Mårten Kvist, Medicortexin lääketieteellinen johtaja, toteaa "Olemme innolla viemässä testin kehitystyötä seuraavaan kliiniseen vaiheeseen. Laajan tutkimuksen tavoitteena on vakuuttaa tiedeyhteisö uuden biomerkkiaineen kliinisestä käyttökelpoisuudesta ja osoittaa miten testi pystyy määrittämään aivovamman vaikeusasteen. Kehitämme siitä diagnostisen apuvälineen ensihoidon henkilökunnalle.”

Avainsanat: aivovamma, pään vamma, aivotärähdys, diagnostiikka, varhainen toteaminen, trauma, kliininen koe, joukkorahoitus, osakeanti

Toteamus

Tämä lehdistötiedote sisältää toteamuksia, jotka ovat “eteenpäin-katsovia” toteamuksia, ja jotka perustuvat johdon nykyisiin odotuksiin ja olettamuksiin ja niihin liittyy useita riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset ja tapahtumat saattavat asiallisesti olla erilaisia kuin mitä tässä on selostettu.





Medicortex lyhyesti:

Medicortex Finland Oy on Turussa vuonna 2014 perustettu bioteknologiayritys. Medicortex kehittää diagnostisia menetelmiä ja uusia lääkkeitä tapaturmaisille aivovammoille. Yhtiön lähiajan tavoitteena on validoida uusia biomerkkiaineita ja kehittää niihin perustuva diagnostinen testi, jolla voidaan luotettavasti todeta aivovamma ja sen vakavuus. Pidemmän ajan tavoitteena on kehittää yrityksen patentoimiin uusiin kemiallisiin yhdisteisiin perustuvia lääkkeitä aivovamman sekundaaristen vaurioiden pysäyttämiseksi. Yrityksen on perustanut neurobiologian tohtori Adrian Harel, jolla on laajan tieteellisen taustan lisäksi pitkä kokemus bioalan yritysten menestyksellisestä johtamisesta.

http://www.medicortex.fi