KUTSU. MITÄ NYT, LOGOMO-TEATTERI? Tervetuloa lehdistötilaisuuteen ti 30.5.

LOGOMON NÄYTTELYT OVAT KESÄN YKKÖSKOHDE 17.5.2017 09:40

Taiteenystävän tämän kesän ykköskohde on Turku, ja osoitteeksi kannattaa ottaa Logomo, jonka Art Goes Logomo -kesänäyttely tarjoaa 10.6. alkaen harvinaisen laajan katsauksen nykytaiteen huippunimiin. Päänäyttelyn lisäksi Logomossa jatkuvat 13.8. saakka päivittäin myös elokuva-alan Behind the Scenes -näyttelyt. Kulttuuripäivän Turussa kruunaa lounas Logomo Kitchenissä.