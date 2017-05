Fujitsu tuplaa perustason tallennuslaitteiden kapasiteetin

Fujitsu toteutti Istekin asiakkaille käyttölokien hallintajärjestelmän hoitosuhteen varmistamiseen 22.5.2017 13:00

Helsinki, 22.5.2017 – Fujitsu Finland Oy on toteuttanut Istekki Oy:lle käyttölokien hallintajärjestelmän, joka kerää, analysoi ja visualisoi terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttölokitietoja. Järjestelmän keskeinen tehtävä on potilastietojen käsittelijöiden hoitosuhteen varmistaminen. Se otettiin huhtikuun puolivälissa käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP). Samalla rakennettiin valmiudet vastaavan ratkaisun tuottamiseen muille Istekin asiakkaille ympäri Suomea. Kolmevuotinen sopimus kattaa myös tukipalvelut ja sen arvo on runsaat 300 000 euroa. ”Olemme olleet tyytyväisiä Fujitsun toteutukseen. Projektin aikataulu ja budjetti ovat pitäneet ja hanke eteni sujuvasti käyttöönottoon”, kertoo liiketoimintajohtaja Marko Pursiainen Istekistä. Sairaanhoitopiirin käytössä on tyypillisesti useita kymmeniä tietojärjestelmiä, joissa käsitellään luottamuksellisia potilastietoja. Niiden käyttöoikeus on tarkasti rajoitettu henkilöihin, joilla on hoitosuhde potilaan kanssa. Esimerkiks