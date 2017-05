Lakimiesliitto osallistuu Itämeren suojeluun

Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry

Uudenmaankatu 4-6 B

00120 Helsinki



041 458 0033http://www.lakimiesliitto.fi/

Lakimiesliitto on vuonna 1944 perustettu kaikkien lakimiesten etu- ja palvelujärjestö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Jäseniä on yli 15500, eli noin 75 % suomalaisista juristeista. Liitto on yksi Akavan perustajajärjestöistä.