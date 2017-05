Veikkaus avaa peliklubin Helsingin ytimeen – samalla syntyy uusi kotimainen sporttibaariketju

23.5.2017 09:51 | Veikkaus

Veikkaus avaa Kaivopihalle Helsingin ydinkeskustaan uuden Feel Vegas -peliklubin, joka on ensimmäinen laatuaan pääkaupungissa.

Keskiviikkona 24.5. avautuva pelipaikka on Suomen seitsemäs Feel Vegas. Helsingin toinen Feel Vegas -klubi avataan Itis-kauppakeskukseen ensi viikolla.

Uusien pelipaikkojen myötä syntyy myös uusi kotimainen sporttibaariketju. Nyt avattavilla klubeilla toimii Helsingin kasinolta tuttu Sports Bar -urheiluravintola, jonka pyörittämisestä vastaa Royal Ravintolat. Urheilun seuraajille klubilla on jättitelevisiolla varustettu kisakatsomo, runsaasti pienempiä tv-ruutuja ja pöytiintarjoilu.

– Kun rahapeliyhtiöt vuoden vaihteessa yhdistyivät, meillä on nyt mahdollisuus yhdistää urheiluviihde ja rahapelaaminen uudella tavalla. Feel Vegas on kasinomainen paikka, johon tullaan viihtymään ruoan, juoman, pelien ja urheilun parissa, Feel Vegas -ketjusta vastaava johtaja Marko Hurme toteaa.

Pelejä kansainvälisillä säännöillä

Helsingin uusissa Feel Vegaseissa on tarjolla kaikki Veikkauksen pelit vedonlyönnistä peliautomaatteihin ja ruletista Lottoon. Toisia pelaajia vastaan pelattavaa pokeria on tarjolla neljänä päivänä viikossa. Klubeilla on myös Toto-pelaajille oma istuskelupaikkansa, jossa voi seurata ravilähetyksiä suorana.

Feel Vegasien pöytäpeleissä, kuten ruletissa, on kansainvälisen tason palautusprosentit. Ne ovat selvästi suuremmat kuin normaaleissa pelisalien ja ravintoloiden pöytäpeleissä.

Suomen toistaiseksi suurin Feel Vegas klubi avataan Helsinkiin kauppakeskus Itikseen perjantaina 2.6.

Helsingin lisäksi Feel Vegas -klubit löytyvät Rovaniemeltä, Kuopiosta, Tampereelta, Jyväskylästä ja Espoosta. Itiksen jälkeen seuraava klubi avataan kesän aikana Turkuun.

Feel Vegas Helsinki

Pelivalikoima:

• 74 raha-automaattia

• vedonlyönti

• käteispokeri

• Toto-pelit

• arvontapelit, kuten Lotto, Eurojackpot ja Keno

• pöytäpelit: ruletti, Vegas Blackjack, Dynamic Poker

Osoite:

Mannerheimintie 3, 00100, Helsinki

Sisäänkäynti Kaivopihalta

Aukioloajat:

Su 12-12

Ma-ti 9-12

ke-to 9-02

Pe-la 9-03

Käteispokeri ke-la klo 18 alkaen.

Lisätietoja:

Marko Hurme, johtaja, kasinot ja raviradat, Veikkaus, 040 552 3823, marko.hurme@veikkaus.fi

Ari Räsänen, viestintäpäällikkö, Veikkaus, 044 557 9879, ari.rasanen@veikkaus.fi