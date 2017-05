Suomen ja Venäjän lapsiasiavaltuutetut tapasivat Helsingissä – Уполномоченные по правам ребенка России и Финляндии встретились в Хельсинки

23.5.2017 14:00 | Lapsiasiavaltuutettu

Suomen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja Venäjän lapsiasiavaltuutettu Anna Kuznetsova ovat tavanneet Helsingissä ja keskustelleet yhteistyön kehittämisestä lapsuutta koskevissa asioissa.

Suomen vierailullaan lapsiasiavaltuutettu Anna Kuznetsova tutustui Ensi- ja turvakotien liiton toimintaan ja Vantaan turvakotiin.

Lisäksi vierailun aikana kuultiin lastensuojelun kehittämisestä ja maahanmuuttajataustaisille perheille suunnatusta tiedosta Suomen lastensuojelusta Lastensuojelun Keskusliitossa järjestämässä tapaamisessa. Tämä oli aihe, josta Anna Kuznetsova oli erityisen kiinnostunut.

Venäjän lapsiasiavaltuutettu sai kuulla myös Väestöliiton uusimmista tutkimuksista, metodeista ja tuloksista.

Lapsiasiavaltuutettu Anna Kuznetsova vieraili lisäksi Ressun peruskoulussa tarkoituksena tutustua erityisesti kouluterveydenhuoltoa koskeviin käytäntöihin. Anna Kuznetsovalle oli myös järjestetty mahdollisuus vierailla Töölön neuvolassa.

Lapsiasiavaltuutettu sai matkansa aikana erikoisen lahjan – äitiyspakkauksen, joka on Suomen erityisen ylpeyden aihe sosiaalipalvelujen alalla. Vauvan ensimmäisen elinvuoden ajaksi kaiken tarpeellisen sisältävän pakkauksen on saanut jokainen äiti Suomessa vuodesta 1938 alkaen. Äitiyspakkauksen ansiosta Suomessa edistettiin 30–40-luvuilla lasten ja perheiden hyvinvointia. Äitiyspakkauksen tehokkuus on kiistaton asia myös nykypäivänä.

Vierailun aikana Suomen ja Venäjän lapsiasiavaltuutetut keskustelivat lasten terveydenhuollosta, nuorten äitien tukemisesta, tietoturvallisuudesta sekä muista lapsuuden suojelua koskevista kysymyksistä.

Oleellisena osana vierailua Suomen ja Venäjän lapsiasiavaltuutetut allekirjoittivat yhteistyömuistion (Memorandum of Understanding). Muistiossa yhteistyön muodoiksi sovittiin lapsiasiavaltuutettujen keskinäinen tietojenvaihto toimivaltansa puitteissa, asiantuntijoiden yhteistyön edistäminen ja kokemustenvaihto, yhteisiä asiantuntijatilaisuuksia koskevien suunnitelmien laatiminen sekä yhteisten tieteellisten seminaarien pitäminen.

Yhteistyömuistiossa todetaan, että osapuolet ovat laatineet kyseisen muistion edistääkseen vuonna 1989 hyväksytyn YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen tehokasta toteutumista ja kehittääkseen kansainvälistä yhteistyötä lasten oikeuksien puolustamisen alalla. Kyseessä ei ole Suomen ja Venäjän välinen valtiosopimus, vaan lapsiasiavaltuutettujen keskinäistä yhteistyötä koskeva yhteistyömuistio. Vierailun aikana määriteltiin yhteistyön keskeisiä kysymyksiä.

– Olemme ilahtuneena laittaneet merkille, että rakentavien ajatusten ja hyvien käytänteiden jakaminen on mahdollista Suomen ja Venäjän lapsiasiavaltuutettujen välillä. Se on tärkeää keskinäisen luottamuksen ja vuorovaikutuksen kannalta, Kurttila ja Kuznetsova totesivat vierailun päätteeksi.

Vierailu Suomeen oli nykyisen Venäjän valtuutetun ensimmäinen ulkomaan virkamatka. Suomen ja Venäjän valtuutettujen ensimmäinen tapaaminen oli Moskovassa viime vuoden marraskuussa.



_ _ _ _



Уполномоченные по правам ребенка России и Финляндии встретились в Хельсинки



Уполномоченный по правам ребенка в Финляндии Туомас Курттила и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретились в столице Финляндии, чтобы обсудить вопросы развития сотрудничества в сфере детства.

В ходе официального визита в Финляндскую республику Анна Кузнецова посетила приют для матери и ребенка Ассоциации приютов молодых матерей и жертв семейного насилия в городе Вантаа.

Кроме этого, состоялся разговор в Центральном Союзе защиты детей Финляндии. Представители финской общественной организации рассказали и системе защиты детей и обинформированиисемеймигрантово защите детей в этой стране, что особенно заинтересовало Анну Кузнецову.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка также познакомилась с новейшими исследованиями, методиками и результатами работы Института демографических исследований Финляндии.

Анна Кузнецова посетила школу Ressun peruskoulu, с целью изучения практик медицинского сопровождения финских школьников. Также для российского уполномоченного по правам ребенка было организовано посещение материнской консультации в городском районе Тёёлё.

Анне Кузнецовой в качестве необычного подарка был вручен детский пакет для новорожденных.

Это особая гордость финской социальной системы —пакет для новорожденных вручается каждой маме с 1938 года. Это набор самых необходимых вещей для малыша первого года жизни. Внедрение такой меры во многом помогло Финляндии улучшить благосостояние детей и семей в 30-40 годы XX века. Эта мера поддержки мам и детей и сегодня показывает свою эффективность.

В ходе визита уполномоченные по правам ребенка двух стран рассмотрели вопросы охраны здоровья школьников, мерыподдержки молодых матерей, которые действуют в России и Финляндии, обсудили темы информационной безопасности и другие вопросы в сфере защиты детства.

Основным событием визита стало подписание Меморандума о взаимопонимании между уполномоченными по правам ребенка России и Финляндии. В рамках Меморандума стороны договорились об обмене информации в пределах своих компетенций, о содействии взаимодействию экспертов, о разработке плана совместных мероприятий, а также о проведении совместных научно-практических семинаров.

В Меморандуме говорится, что уполномоченные двух стран заключили данный документ «с целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года и развивать международное сотрудничество в области защиты прав детей».

Необходимо принять во внимание, что это не межгосударственный российско-финляндский договор, а меморандум о взаимопонимании между уполномоченными по правам ребенка двух стран.

Во время визита были определены некоторые основные вопросы взаимодействия.

«Мы с радостью отмечаем, что уполномоченные по правам ребенка России и Финляндии имеют возможность поделиться конструктивными идеями и положительным опытом. Это важно с точки зрения взаимного доверия и взаимодействия» –констатировали Кузнецова и Курттила по окончании визита.

Следует отметить, что это первый официальный визит Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в зарубежную страну в данной должности. Первая встреча уполномоченных России и Финляндии состоялась в Москве в ноябре прошлого года.