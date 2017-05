Akavan Fjäder vaatii puolen miljardin veronkevennykset vuonna 2018

23.5.2017 11:10 | Akava ry

Akava tavoitteena syksyn tulevalla liittokierroksella on parantaa palkansaajien ostovoimaa ja työllisyyttä. Nämä tavoitteet eivät toteudu ilman tuntuvaa veronkevennyspakettia hallitukselta.

– Edellytämme, että hallitus kompensoi palkansaajille palkannousun, inflaation sekä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen korotuksia vastaavat veronkiristykset. Odotamme, että hallitus laskee ansiotuloverotusta siten noin puolella miljardilla eurolla vuodelle 2018. Tällaisella veronhuojennuksella saisimme työmarkkinoilla ostovoimaa turvaavia ja työllisyyttä tukevia ratkaisuja, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava aikoo pitää huolen siitä, että hallituksen tekemä lupaus kehysriihen yhteydessä, ettei kenenkään verotus nouse, todellakin pidetään.

– Suomalaiset työmarkkinat ovat muutoksessa. Vaikka korkea koulutus on edelleenkin paras keino varmistaa itselleen pitkä ura, kohdistuu verotaakka liian pienelle ryhmälle. Tämä yhtälö ei toimi, sillä Suomen työvoima pienenee ja nuoret koulutetut muuttavat ulkomaille, Fjäder muistuttaa.

Vaikka työttömyys laskee, ja korkeakoulutettujen työttömyys on alentunut viime vuoden ennätyslukemista, pitkäaikaistyöttömyydestä on kasvamassa suuri haaste. Työttömistä korkeakoulutetuista 34 prosenttia on ollut työttömänä yli vuoden. Työllisyysastetta on nostettava tuntuvasti, jotta nykyiset hyvinvointipalvelut voidaan säilyttää.

– Tulevalla palkkakierrokselle emme saa tulouttaa orastavaa talouskasvua vain työssä käyville. Meidän pitää varmistaa, että myös työttömien akavalaisten asema paranee. On siis löydettävä malli, jossa koulutettujen palkansaajien käteen jäävät palkat nousevat ja ostovoima paranee samalla, kun varmistetaan, että talous on terveellä pohjalla ja Suomeen syntyy uusia työpaikkoja. Tätä yhtälöä ei ole helppo toteuttaa liittokierroksen aikana, Fjäder sanoo.