Kolme uutta sädehoitomenetelmää syövän hoitoon HYKS Syöpäkeskuksessa

HYKS Syöpäkeskuksessa on käytössä Euroopan moderneimpiin kuuluva sädehoidon laitteisto ja menetelmät. Nyt Syöpäkeskuksessa on otettu käyttöön kolme uutta sädehoitomenetelmää.

Kudoksensisäinen sädehoitomenetelmä on ollut Hyksissä käytössä vuosikymmeniä ja kuluvana keväänä sen käyttöä on laajennettu kahdessa uudessa potilasryhmässä: kohdunkaulasyövän parantavana hoitona ja maksakasvaimen tai maksaan levinneen syövän etäpesäkkeiden hoitona.

​Maksan brakyterapia ensimmäisenä Pohjoismaissa



Maksan brakyterapia otettiin käyttöön ensimmäisenä Pohjoismaissa. HUS-Kuvantamisen toimenpideradiologi asentaa kuvantamisohjauksessa brakykatetrit maksapesäkkeeseen. Tämän jälkeen sädehoitolääkäri ja sairaalafyysikko laativat yhdessä annossuunnitelman. Hoitoon soveltuvat potilaat arvioidaan moniammatillisessa hoitokokouksessa, johon osallistuvat maksakirurgi, toimenpideradiologi ja sädehoitolääkäri.

Kohdunkaulasyövän kudoksensisäinen hoito on aikaisemmin Hyksissäkin käytössä olleen ontelonsisäisen hoitotekniikan laajennus. Hoitoa käytetään sellaiseen kohdunkaulassa sijaitsevaan kasvaimeen, jota ei voida leikata. Siinä sijoitetaan kasvaimen sisään ontelonsisäisen latauksen lisäksi muutamia neuloja. Kudoksensisäisillä neuloilla saavutetaan suurissa kasvaimissa parempi annosjakauma kasvaimen reunoille saakka, ja terveen kudoksen annosta voidaan rajoittaa tehokkaasti.

Uusi radioisotooppihoito levinneeseen eturauhassyöpään

Radioaktiivisilla isotoopeilla leimattuja lääkkeitä voidaan käyttää syövän hoitoon silloin, kun kasvaimen aineenvaihdunta kerää kyseistä lääkettä potilaan verenkierrosta selvästi ympäröiviä terveitä kudoksia voimakkaammin. HYKS Syöpäkeskuksen isotooppihoitoyksikössä on Suomen laajin isotooppihoitojen valikoima: rutiinikäytössä on kahdeksan erilaista syövän hoitoon käytettävää isotooppilääkettä. Uusimpana tulokkaana tänä keväänä on levinneen eturauhassyövän hoidossa käytettävä Lutetium-177 (Lu-177) -leimattu prostataspesifinen membraaniantigeeni (Lu-177 –PSMA). Hoito annetaan suonensisäisesti ja sen kohdentuminen voidaan kuvata hoidon jälkeen.

Oma radiolääketuotanto tuo toimitusvarmuutta ja uutta osaamista



Kevään aikana saatiin käyttöön Hyksin radiokemistien kehitystyön tuloksena itse valmistettu Lu-177 –DOTATOC –isotooppilääke harvinaisten neuroendokriinisten kasvaimien hoidossa. Omavalmistus tuo joustavuutta hoitojen järjestämiseen ja parantaa toimitusvarmuutta taloudellisen säästön lisäksi. Projektin aikana kertynyt kokemus hyödyttää uusien radioisotooppilääkkeiden kehittämistä tulevaisuudessa.

