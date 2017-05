KKO:n päätös vahvistaa ylempien toimihenkilöiden asemaa vakuutusalalla

23.5.2017 13:23 | Tradenomiliitto TRAL ry

Korkein oikeus on antanut tänään 23.5. tuomion, jonka mukaan vakuutusalalla ylemmillä toimihenkilöillä on oikeus valita itselleen luottamusvaltuutettu. Vakuutusalalle ei ole voinut tähän saakka valita henkilöstöedustajaa muille kuin alan yleissitovan työehtosopimuksen solmineen Vakuutusväenliitto VvL:n jäsenille.

- Aiemmin akavalaisilla ei ole ollut oikeutta valita itselleen henkilöstöedustajaa, joka olisi heitä edustanut yritystason neuvotteluissa ja kehittämisryhmissä, sanoo johtava lakimies Esa Schön Tradenomiliitto TRALista. – Kyseessä olevassa tapauksessa LähiTapiola kieltäytyi tunnustamasta ylempien toimihenkilöiden itselleen valitseman luottamusvaltuutetun asemaa yrityksessä käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa, Schön jatkaa.



- Olemme määrätietoisesti ajaneet tätä asiaa ja olemme päätöksen erittäin tyytyväisiä, sanoo yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. – Tämän epäkohdan korjaamiseksi on käyty kaikki oikeusasteet läpi ja aikaa kului lähes 10 vuotta. Helpommalla olisimme päässeet sopimalla tämän asian työmarkkinapöydissä, mutta työnantaja ja jopa toinen palkansaajajärjestö vastustivat tätä kaikki nämä vuodet, Rantamaula jatkaa.



Korkeimman oikeuden kannan mukaan muun muassa perustuslain turvaama yhdistymisvapaus edellyttää, että työntekijöillä, joilla ei ole oikeutta osallistua työehtosopimuksessa tarkoitetun luottamusmiehen valintaan, tulee olla oikeus valita itselleen luottamusvaltuutettu.



– Tämän ratkaisun myötä alan korkeakoulutetut, kuten tradenomit saavuttavat juridisessakin mielessä tasa-arvoisemman aseman työpaikoilla, Schön sanoo. – Päätöksellä on suuri merkitys myös alan ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustusjärjestelmän kehittämiseen, muistuttaa Schön.



- Jatkossakin vakuutusalalla asiantuntijoiden määrä lisääntyy ja heillä on paljon annettavaa työolojen kehittämiseen yrityksissä, Rantamaula huomauttaa. – Tulevaisuudessa tulemme vahvistamaan alan korkeakoulutettujen edunvalvontaa, toteaa Rantamaula.



