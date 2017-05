Kutsu toimituksille: JHL:n edustajisto valitsee liiton johdon 6.6.2017

23.5.2017 14:25 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Median edustajat ovat tervetulleita Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajiston järjestäytymiskokoukseen 6.–7.6.2017 Marina Congress Centeriin (Katajanokanlaituri 6, Helsinki).

JHL:n 120-jäseninen edustajisto valitsee liitolle puheenjohtajan ja kaksi toimialajohtajaa sekä hallituksen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Edustajisto päättää myös mm. liittostrategiasta. Strategia määrittelee liiton perustehtävän, arvot, vision ja strategiset päämäärät. Johdon valinta tehdään tiistaina 6.6. noin klo 10:00 alkaen.

Kokouksen avajaisissa puhuu SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

JHL on yksi maan suurimmista ammattiliitoista. JHL:n 220 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Heidän alojaan ovat hoito, hoiva, kasvatus, sivistys, ruokahuolto, tekniikka ja infrastruktuuri, liikenne, puhtaus ja kunnossapito, hallinto, vapaa-aika, kulttuuri, turva ja pelastus. JHL:n jäsenet työskentelevät kunnissa, valtiolla, yrityksissä, järjestöissä ja seurakunnissa. Kunta-alalla JHL on suurin henkilöstöjärjestö.

Tiistai 6.6.

Medialle on varattu työskentelytilaksi Lehdistöhuone (1. krs) klo 9.00-18.30. Tarjolla kahvia ja virvokkeita.

Klo

9.00 musiikkiesitys: Haaga Folk Machine

9.07 tervetuloa-sanat: JHL:n nykyinen puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine

9.10 juhlapuheenvuoro: SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

9.30 musiikkiesitys: Haaga Folk Machine

9.40

- osanottajien toteaminen

- päätösvaltaisuuden toteaminen

- esityslistan hyväksyminen

- kokouksen menettelytapajärjestyksen hyväksyminen

- kokouksen toimihenkilöiden valinta

- päätöslausuma- ja vaalivaliokunnan valinta

- ilmoitusasiat

Noin 10.00

-edustajiston puheenjohtajien valinta

-liiton johdon valinta

-hallituksen jäsenten valinta

Valittu johto (pj ja toimialajohtajat) ovat median käytettävissä heti valinnan jälkeen.

11.30–12.30

lehdistölounas (buffet), Marine Room (2. krs)

12.30-17.00

- aloitteet

- toimintakertomus 2016

- tilinpäätös

- hallinnon kokouspalkkiot

- Näissä kengissä -kiertueen esittely

- strategian esittely, keskustelu ja hyväksyminen

- puheenjohtajan katsaus edustajistokauden tavoitteisiin

Keskiviikko 7.6.

Medialle on varattu työskentelytilaksi Lehdistöhuone (1. krs) klo 9.00-14.00. Tarjolla kahvia ja virvokkeita.

Klo

9.00–10.00

- Kansainvälisen vieraan puheenvuoro: julkisalojen kansainvälisen liiton PSI:n (Public Services International) pääsihteeri Rosa Pavanelli: ”Future prospects of the trade union work in the public services”

- JHL:n haitilaisten yhteistyökumppaneiden tervehdys: ”Lukutaidolla ammattiin”. Hankkeen kuvaus löytyy liitteestä ”kv-vieraat.”

10.00–11.00

- JHL:n työttömyyskassan edustajiston järjestäytymis- ja vuosikokous

11.00–11.30 Liiton edustajiston kokous jatkuu

- edustajiston täydentäminen

- päätöslausumasta päättäminen

11.30-12.30

lounas, Europaea-lämpiö

12.30–13.45

- yhteisöjäsenliittojen jäsenmaksu

- tilintarkastusyhteisöstä päättäminen

- tarkastusvaliokunnan valitseminen

- edustajiston puheenjohtajan puheenvuoro

- kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja- ja toimialajohtajaehdokkaat

Puheenjohtajaksi ovat ehdolla Päivi Niemi-Laine (liiton nykyinen puheenjohtaja) ja Håkan Ekström (nykyinen toimialajohtaja).

Päivi Niemi-Laineen kuva ja cv: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/materiaalipankki/kuvapankki_liittojohdosta/paivi_niemi-laine/

Håkan Ekströmin kuva ja cv: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/materiaalipankki/kuvapankki_liittojohdosta/hakan_ekstrom/

Toimialajohtajiksi ovat ehdolla Minna Salminen (nykyinen erityisasiantuntija johdon esikunnassa), Anne Karjalainen (nykyinen JHL-Opiston rehtori) ja Teija Asara-Laaksonen (nykyinen toimialajohtaja).

Minna Salmisen kuva ja cv: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/tiedotteet/?bid=7067

Anne Karjalaisen kuva ja cv: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/tiedotteet/?bid=7077

Teija Asara-Laaksosen kuva ja cv: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/materiaalipankki/kuvapankki_liittojohdosta/teija_asara-laaksonen/

Kansainväliset vieraat

Kokouksen kansainväliset vieraat liitteessä.

Kv-vieraiden haastattelupyynnöt: erityisasiantuntija Merja Launis-Ahtiainen, p. 040 865 1464

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Kristiina Ahonen, p. 040 530 1774