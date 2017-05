Helsingin Rastilaan valmistuu 200 Lumo-vuokra-asuntoa

23.5.2017 15:10 | Kojamo Oyj

Rastilan metroaseman viereen Karavaanikuja 2:een valmistuvan asunnon voi vuokrata heti vaivattomasti Lumo-verkkokaupasta. Osassa savuttoman talon asuntoja on merinäköala.

Karavaanikujan 2:n kaksi kerrostaloa ja 200 asuntoa valmistuvat vaiheittain. Seitsemänkerroksinen talo valmistuu marraskuussa 2017 ja toinen yhdeksänkerroksinen talo helmikuussa 2018.

Asunnot ovat valtaosaltaan yksiöitä ja kaksioita, mutta myös kolmioita, joissa kaikissa on lasitettu parveke. Talossa on myös viisi kaksikerroksista asuntoa, joissa on lasitetut kattoterassit. Vaaleasävyiset asunnot ovat käytännöllisiä läpitalon huoneistoja, joiden lattiat ovat tammilaminaattia. Keittiössä on muun muassa keraaminen liesitalo, kalusteuuni ja astianpesukone. Laatoitetuissa kylpyhuoneissa on mukavuuslattialämmitys.

Karavaanikuja 2:n asukkailla on mahdollisuus vuokrata yhteiskäyttöauto. Asukkaiden käytettävissä on viisi henkilöautoa ja yksi pakettiauto viereisessä pysäköintihallissa, sanoo myyntijohtaja Nina Silvonen Kojamo-konsernista.

Asukkaiden käytössä on kerhotila eli Lumo-lounge, saunatilat sekä maksuton pesutupa ja kuivaushuoneet. Autopaikkoja on yhteensä 71 sekä kolme paikkaa moottoripyörille. Kulkuyhteydet ovat hyvät niin metrolla, bussilla kuin autoillenkin.

Lumo-asukkaan etuja ovat muun muassa vuokraan sisältyvä laajakaistayhteys ja vesi, ja lemmikit ovat tervetulleita asumaan. Talo on savuton. Tupakointi asunnoissa, parvekkeilla ja talon yhteistiloissa on kielletty. Tupakointipaikka löytyy piha-alueelta.

Lisätietoja:

Myyntijohtaja Nina Silvonen, Kojamo Oyj, puh. 0400 882 228, [etunimi.sukunimi](at)kojamo.fi