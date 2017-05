Tervetuloa saariin vesiliikennepäivänä

23.5.2017 16:48 | Helsingin liikuntavirasto

Helatorstaina 25.5. saarissa juhlistetaan vesiliikennepäivää. Vesibussit vievät Stadin saariin ja vesiliikennepäivän kunniaksi Pihlajasaaressa on paljon tapahtumia muun muassa saunomista, saaristoherkkuja, ohjattua treeniä ja rantapelejä sekä Kaunissaaressa puolestaan kalastusta.

Kaunissaaressa luontopolkuja, ongintaa ja herkkuja kahvilassa

Kaunissaari sijaitsee Sipoon saaristossa ulkomeren tuntumassa noin 50 minuutin merimatkan päässä Helsingistä. Kaunissaaressa sujahtaa heilahtaen koko helatorstai 25.5., sillä saari on 2 kilometriä pitkä ja 800 metriä leveä saari, jossa on monipuolinen eläin- ja kasvikunta ja hyvät kalastusvedet. Kaunissaaressa on tarjolla kalastusopetusta ja saaren kahvilassa voi nauttia saaristoherkuista. Jokainen osallistuja saa ongen ja syötit kalastusvinkkien lisäksi. Saaressa on myös luontopolku, jonka avulla voi tutustua saaren luontoon tarkemmin. Saareen pääsee Norsölinen yhteysveneellä Vuosaaren Kalkkihiekantorilta, Kalkkihiekantien päässä. Vesiliikennepäivän kunniaksi aikuisten päiväretkiliput puoleen hintaan.



Pihlajasaaressa rantatreeniä ja saunavuoroja

Ihastuttava Pihlajasaari on vain 10-15 minuutin vesibussimatkan päässä. Saaressa on luontopolkua, kahvilaa ja vaikka mitä muuta. Uimarannalla on vesiliikennepäivän aikana 30 minuutin rantatreenejä ja beachfutista, myös Aaltosauna on lämpimänä. Rantatreenien ajankohdat klo 11.00-11.30, klo 12.00-12.30, klo 13.00-13.30 ja klo 14.00-14.30. Pihlajasaaren Aalto-sauna lämpenee juhlapäivän kunniaksi. Talvitakinkin voi jättää pulahtamalla saunomisen yhteydessä mereen. Aaltosaunan saunavuorot: klo 10.00-12.00 naisten vuoro, klo 12.30-14.00 miesten vuoro, klo 14.30-16.00 naisten vuoro ja klo 16.30-18.00 miesten vuoro

Ravintola Pihlajasaaressa ruoka- ja juomatarjouksia. JT-Linen kyydissä pääsee Pihlajasaareen ja myös pois tarjoushinnoin: Aikuiset lasten lipun hinnalla ja alle 17-vuotiaat ilmaiseksi klo 9.30-21.00.



Vesiliikennöitsijöiden tarjoukset vesiliikennepäivänä



JT-Line Pihlajasaaren liikenne:

Aikuiset lasten lipun hinnalla ja alle 17-vuotiaat ilmaiseksi klo 9.30-21.00.



Norsö Line/Testpoint Kaunissaaren liikenne:

Aikuisten päiväretkiliput puoleen hintaan.



Aava Lines Uunisaaren ja Vallisaaren liikenne puoleen hintaan.



Suomen Saaristokuljetus Korkeasaaren ja itäisen saaristolinjan laivaliput puoleen hintaan. Korkeasaari osallistuu myös kohteena siten, että kaikki vesiteitse saapuneet saavat myös eläinpuiston liput puoleen hintaan.



IHA-Lines Sightseeing/lounasristeilyt: matkaliput puoleen hintaan.



Strömma Sightseeing-kierros puoleen hintaan.