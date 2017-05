Hyvä vapaa-aika -hankkeen tutkimus herätää keskustelemaan nuorten vapaa-ajasta

Vapaus valita itse se, mitä omalla ajallaan tekee, on nuorelle keskeisin hyvän vapaa-ajan määritelmä. Ystävien kanssa vietetty aika on kaikkein parasta aikaa, jota harrastukset voivat myös haitata, mutta ystävien kanssa voi kokeilla mitä tahansa uutta harrastusta. Tulevaisuuden unelmissa nuoren ammattina on hänen nykyinen harrastuksensa.

Nämä ja monta muuta kiinnostavaa asiaa nuorten vapaa-ajasta selviävät tutkija Anna Anttila tuoreesta tutkimuksesta Hyvä vapaa-aika – parasta oppia. Hanke lähti liikkeelle silloisen nuorisotoimenjohtaja Tommi Laition aloitteesta. Hän halusi saada tietoa nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta. Hyvä vapaa-aika -hankkeen (2013–2017) tavoitteena oli lisätä ymmärrystä vapaa-ajan ja harrastustoiminnan vaikutuksista nuoren elämänlaatuun, hyvinvointiin ja peruskoulun jälkeisiin valintoihin. Hankkeessa kokeiltiin toimintamallia, jossa koululuokalla on koko yläkoulun ajan oma nuoriso-ohjaaja. Vapaa-ajan tuella koulussa käymisestä tuli entistä mukavampaa, ja kaikilla hankkeeseen osallistuneilla oli peruskoulun jälkeisenä syksynä mielekästä tekemistä. Kukaan ei pudonnut koulutuksen ja työelämän kelkasta. Matalan kynnyksen harrastamisessa keskeisiksi käsitteiksi nousivat kyvykkyys ja harrastamisen kulttuurit. Ohjaajien pitkäjänteisellä tuella ja yksittäisillä kokeilukerroilla uudet harrastamisen mahdollisuudet tulivat nuorille tutuiksi. Koska toiminta oli vapaaehtoista ja kohdennettu koko koululuokalle, se ei leimannut yksittäistä nuorta erityistoimenpiteiden kohteeksi. Toimintaan osallistumisesta tuli nuorelle helppoa ja ”normaalia”. Vaikka nuorten koulunarvosanat eivät hankkeen aikana muuttuneet lainkaan ja poissaoloihinkin tuli hieman lisäystä, kaikilla hankkeeseen osallistuneilla oli peruskoulun jälkeen mielekästä tekemistä. Nuorisotyöllä ja vapaa-ajan tuella vahvistettiin nuorten peruskoulun jälkeisiä valintoja.

