Nolla-asunnon loukku on kasvukeskusten uusi ilmiö

Hypo laskee Prime-korkonsa 0,30 prosenttiin 6. maaliskuuta 2017 20.2.2017 17:05

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tytäryhtiö Suomen AsuntoHypoPankki Oy laskee Prime-korkoaan 0,10 prosenttiyksikköä 0,30 prosenttiin. Lasku perustuu markkinakorkojen kehitykseen. Koron muutos tulee voimaan 6. päivänä maaliskuuta 2017. Muutos vaikuttaa käytännössä vain niiden konsernin talletusasiakkaiden sopimuksiin, joilla talletus on sidottu Hypo Prime -korkoon. Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy Ari Pauna Toimitusjohtaja Puhelin 050 3534 690 Juhana BrotherusPääekonomistiPuhelin 050 3849 479 Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä omistama keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut pelkästään asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy. Tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2016 mukaan Hypo-konsernin tase oli 2,3 miljardia euroa, ydinvakavar