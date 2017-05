Kutsu medialle: Tuloksia älykkäistä kokeiluista Helsingin ja Tallinnan välisessä liikenteessä

24.5.2017 10:23 | Helsingin kaupunginkanslia

Media on tervetullut kuulemaan tuloksia älyliikennekokeilusta ja matkustajatutkimuksesta, joilla on etsitty ratkaisuja Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen haasteisiin. Tilaisuus pidetään Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa (Kansakoulukatu 3) maanantaina 29.5. klo 12.15-13.

Älyliikennekokeilut alkoivat vuoden 2017 alussa, ja niistä on saatu arvokasta tietoa sujuvan liikkumisen ja matkustajien kokemuksen kehittämiseksi.

Kokeiluja on kevään aikana ollut viisi. Yhdessä kokeilussa testattiin älykonttia tavaroiden jakamiseen ja väliaikaissäilytykseen sekä kartoitettiin uusia jakamistalouden palvelutarpeita. Toisen kokeilun tavoitteena oli helpottaa matkustajien liikkumista raitiovaunuissa hands free -lippujärjestelmällä. Järjestelmä todettiin teknisesti soveltuvaksi raitiovaunuihin.

Kolmannessa pilottihankkeessa kehitettiin demo-ohjelmisto, joka ohjaa raskaan liikenteen satamaan oikeaan aikaan turhan ajanvieton vähentämiseksi. Neljännessä kokeilussa selvitettiin matkustajaliikenteen vuorokausipiikit. Selvityksessä hyödynnettiin matkapuhelinten paikkatietoa liikennekuvan luomiseen ensimmäistä kertaa Helsingissä. Viidennessä pilotissa kehitettiin malleja matkustamisen ja muiden palvelujen yhdistämiseen digitaalisten rajapintojen kautta.

Lauttamatkustajien liikkumistottumuksia ja matkan aikana tekemiä valintoja selvitettiin palvelumuotoilun menetelmin käyttäjätarvetutkimuksessa. Matkustajista saatiin kymmenen erilaista tyyppikäyttäjäprofiilia, jotka pitävät eri asioita tärkeinä ja joilla on matkallaan erilaiset haasteet.

Keväällä tehdyt kokeilut ja käyttäjätarveselvitys antoivat käsityksen paitsi satamien käyttäjien tarpeista, myös uusista innovatiivisista teknologioista ja liiketoimintamalleista. Syksyllä 2017 alkaa laajempien älyliikenneratkaisujen toteutusvaihe, joissa hyödynnetään kokeiluista saatuja oppeja.

Kokeilut ja käyttäjätarvetutkimus ovat osa FinEst Smart Mobility -hanketta, joka etsii ratkaisuja Helsingin Länsisataman ja Tallinnan Vanhan sataman liikkumisvirtojen sujuvoittamiseksi.

Tilaisuudessa tuloksia esittelevät pilottihankkeita tehneet WSP, Flou Analytics, Community Constructor, Jiffi, Positium ja GoSwift.



Kalle Toivonen, puh. 09 310 36178, kalle.toivonen@hel.fi

Roope Ritvos, puh. 040 466 2161, roope.ritvos@forumvirium.fi

FinEst Smart Mobility -hanke on kolmivuotinen ja sen kokonaisbudjetti on 1,8 miljoonaa euroa. Rahoitus hankkeelle on saatu Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Hanke koostuu kuudesta projektipartnerista: Helsingin kaupunki, Vantaa, Forum Virium Helsinki, Tallinna, Viron tiehallinto ja ICT Demo Center.

tuuli.wallenius@hel.fi, puh. 09 310 36439