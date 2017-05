Mikevan hyväntekeväisyyslahjoitus ikääntyneiden yksinäisyyttä vähentäviin tapahtumiin

24.5.2017 10:18 | Mikeva Oy

Mikeva konserni osallistuu vuosittaisen hyväntekeväisyyslahjoituksensa avulla jonkin Mikevan toimialaan liittyvän hankkeen, järjestön tai organisaation tukemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2017 Mikeva antaa lahjoituksensa Emilia Åbergille ja Maija Ilmoniemelle, joiden johdolla järjestetään 31.5.2017 Hyvän Mielen lounas-tapahtuma Ravintola Kaartissa Helsingin Töölössä yksinäisille ikärikkaille.

Vuonna 2016 Mikevan lahjoitus kohdistui Yeesi Ry:lle nuorten voimavaralähtöisen mielenterveystyön edistämiseen oppilaitoksiin rakennettavien Yeesi-pisteiden kautta. Vuonna 2015 Mikeva osallistui Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjan toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Vuonna 2014 lahjoitus annettiin puolestaan Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:lle kehitysvammaisten liikunnan ja urheilun tukemiseen.

Nyt keväällä 2017 Mikeva järjestää yhteistyössä Emilia Åbergin, Maija Ilmoniemen sekä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa Hyvän Mielen lounas-tapahtuman yksinäisille vanhuksille. Ensimmäisen lounas-tapahtuman Åberg on järjestänyt kesällä 2016. Tapahtumien ideana on kutsua mukaan yksinäisiä vanhuksia lounaalle hyvän ruoan, sosiaalisen kanssakäymisen ja vertaistuen pariin. Järjestettävän Hyvän Mielen lounas-tapahtuman avulla Mikeva haluaa tarjota ikääntyneille lämminhenkisen matalankynnyksen tapahtuman, jonka avulla Mikeva osallistuu ikäihmisten yksinäisyyden vähentämiseen. Toukokuun lopussa järjestettävään lounas-tapahtumaan on kutsuttu mukaan laaja joukko lähialueen yksinäisiä ikärikkaita. Tapahtumaan osallistuu myös vapaaehtoisia, jotka osaltaan pitävät seuraa ikääntyneille, kuuntelevat ja jutustelevat sekä auttavat ikääntyneitä luomaan sosiaalisia kontakteja.

Sosiaaliset verkostot ja yhteenkuuluvuuden tunne vahvistavat tunteita, ettei ikääntynyt ole yksin. Helsingin Sanomissa 23.10.2016 julkaistun mielipidekirjoituksen (http://www.hs.fi/mielipide/art-2000002926698.html) mukaan yksinäisyyttä voidaan pitää Suomessa lähes kansantautina. Lähes 40% ikäihmisistä kärsii yksinäisyydestä. Erityisesti ikääntyneillä ihmisillä yksinäisyys voidaan yhdistää huonompaan elämänlaatuun, heikentyneeseen terveydentilaan, toiminnanvajeisiin, muistisairauksiin ja kohonneeseen itsemurhariskiin.