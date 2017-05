Oma kesämökki on suomalaisten mieluisin kesälomapaikka

26.5.2017 09:00 | Kiinteistömaailma

Aika ajoin esiin nousevat puheet nuoremman polven kesämökkeilyinnon loppumisesta ovat vahvasti liioiteltuja, käy ilmi Kiinteistömaailman teettämästä kyselystä. Oma kesämökki on kaikissa ikäluokissa mieluisin lomailupaikka kotimaan kesälomilla. Eikä mökkiä haluta vain lomailua varten. Kiinteistönvälittäjien mukaan ”iltasaunamökki” kuvaa sanana hyvin sitä, mitä asiakkaat tyypillisesti nyt hakevat: paikkaa jonne hurauttaa illaksi työpäivän jälkeen.

Viime ajan myönteiset uutiset kotimaan taloudesta heijastuvat suoraan sesongin mökkikauppaan. Kiinteistömaailman välittäjät eri puolilta Suomea kuvaavat ostajia olevan liikkeellä aiempaa enemmän.

- Vapaa-ajan asunnon osto ei ole prioriteettilistan ykkösenä, jos oma tulevaisuus ja taloudellinen tilanne näyttävät epävarmalta. Viestit useista asuntomyymälöistä kertovat nyt samaa: ostaja-asiakkaat ovat hiljaisemman ajan jälkeen aktiivisesti liikkeellä, kertoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Kiinteistömaailman välitettävänä on (tämän aamun tilanne) 642 vapaa-ajanasuntoa, joista 279:ssa oli oma ranta.

Millaisia vapaa-ajanasuntoja tässä ajassa halutaan?



Mieluiten autotien päässä olevia, ilman venematkaa, kerrotaan Turun Luostarinkadun Kiinteistömaailmasta.



Kohtuuhintaisia, viestivät Kuopion Torikartanon kiinteistömaailmalaiset. On myytti etteivät vaatimattomammin varustellut mökit menisi kaupaksi. Kyllä menevät, koska niihin on mahdollisuus päästä käsiksi pienemmälläkin rahalla.

Iltasaunamökkejä. Lappeenrannan Valtakatu 38:n Kiinteistömaailman yrittäjä kiteyttää monen kollegansa näkemyksen: kysyntää on erityisesti iltasaunamökeille, jotka ovat kohtuullisen ajomatkan päästä kotoa. Ajatus saunaillasta työpäivän päätteeksi omalla mökillä houkuttaa.

Danske Bankin tilastojen mukaan keskimääräinen lainamäärä alkuvuonna nostetuissa mökkilainoissa oli noin 84 000, kun se vuosi sitten oli noin 77 000 euroa

- Laina-ajan trendi on hitaasti nouseva. Pisimmät laina-ajat ovat pääkaupunkiseudulla, jossa ne ovat myös kasvaneet jyrkimmin. Toive iltasaunamökistä näkyy myös tässä: kun vapaa-ajanasunto halutaan läheltä, nostaa se lainasummaa ja tyypillisesti myös laina-aikaa, toteaa Danske Bankin henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Kenneth Kaarnimo.

Tuhat suomalaista vastasi: mieluummin omalle mökille kuin hotelliin





Kaikenikäiset suomalaiset ovat edelleen mökkikansaa, vaikka nuorempien sukupolvien laantuneesta mökki-innostuksesta ajoittain puhutaankin. Kiinteistömaailman YouGov Finlandilla teettämässä tutkimuksessa lomailu omalla mökillä peittoaa toiseksi suosituimman lomailutavan eli hotelliloman, samoin kuin kotilomailun tai esimerkiksi risteilyn tai asuntovaunuloman.

- Loma omalla mökillä houkuttaa yhtä lailla nuoria aikuisia kuin vanhempiakin, mutta into lomailla tuttavien tai sukulaisten mökeillä on selvästi suurempaa alle nelikymppisten kuin sitä vanhempien keskuudessa. Ajatuksia saattaa ohjailla maan tapa: tyypillisesti vapaa-ajanasunto hankitaan, kun kodin asuntolainaa on maksettu hyvän matkaa. On esimerkkejä toki toisinpäinkin: vapaa-ajanasuntoon panostetaan lasten ollessa pieniä, ehkä jopa isomman kaupunkikodin kustannuksella, pohtii Heikkinen.

Omalla kesämökillä tai huvilalla on viimeisen vuodn aikana lomaillut 27 prosenttia You Govin kyselyyn vastanneista suomalaisista. Hiukan useampi – 29 prosenttia suomalaisista – kertoo päässeensä lomailemaan tuttavan tai sukulaisen mökille.

Kesämökkikyselyn teki Kiinteistömaailman tilauksesta YouGov Finland toukokuun 2017 puolivälissä kuluttajapaneelina. Siihen vastasi 1012 yli 18-vuotiasta suomalaista. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).