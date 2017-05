Hernesaareen suunnitteilla kilometrin mittainen taidetyömaa-aita

24.5.2017 11:02 | Helsingin kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki suunnittelee Hernesaareen lähes kilometrin mittaista taidetyömaa-aitaa. Hernesaaren rakentaminen uudeksi asuinalueeksi alkaa ensi vuonna varastohallien purkutöillä. Työmaa-aita eristää purku- ja rakennustyömaan katu- ja ranta-alueesta.

Koska aita on näkyvällä paikalla, poikkeuksellisen pitkä ja paikoillaan koko Hernesaaren rakentamisen ajan, aidasta halutaan alueen maamerkki. Se on myös ensimmäisiä asioita, joita suuri osa Helsingin 440 000 vuosittaisesta risteilymatkailijasta näkee. Lisäksi Hernesaari on suosittu vapaa-ajanviettopaikka kesäisin.

Helsinki haluaa myös elävöittää kaupunkia ja tekee tilaa julkisen ja katutaiteen koko kirjolle.

Designista suunnittelukilpailu

Kaupunki järjesti aidan suunnittelusta kilpailun Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijoille alkuvuodesta. Kilpailuun saatiin yhdeksän ehdotusta, joista Armi Tevan ja Miia Puustisen Helsinki 24h voitti.

Töiden arviointikriteereinä olivat sijainnin ja mittakaavan huomioiminen sekä tarinankerronta ja toteutettavuus. Suunnittelijoiden haasteita olivat paitsi aidan mitta, myös äärimmäiset sääolosuhteet Hernesaaressa. Lisäksi työmaa-aita näkyy kauas, mutta sen pitää olla toimiva sekä läheltä että kaukaa.

Voittajatyössä oli tuomariston mielestä kuvattu helsinkiläisiä ja Helsinkiä kiinnostavasti. Aita kertoo tarinoita Helsingistä 24 tunnin ajan. Tarinat sijoittuvat eri puolille kaupunkia. Tuomaristo piti tarinoiden kontrasteista ja arvioi niiden kestävän aikaa. Myös grafiikka ja kuvitukset ovat heidän mukaansa toteutettavissa.

Toiselle sijalle korkeatasoisessa kilpailussa tuli Juha Liede ja kolmanneksi sijoittui Akbar Khatir. Miila Westin sai kunniamaininnan.

Kilpailun tuomaristoa johti Helsingin muotoilujohtaja Anne Stenros. Muita jäseniä olivat Länsisataman aluerakentamisen projektinjohtaja Outi Säntti, alueen kaavoituksesta vastaava projektipäällikkö Matti Kaijansinkko, Helsinki Marketing Oy:n kehitysjohtaja Laura Aalto ja katutaiteen asiantuntija Jesse Pasanen Grafiasta.

Hernesaareen koteja 7 000 asukkaalle

Hernesaaren kehittyminen uudeksi asuinalueeksi alkaa seuraavan vuoden kuluessa. Alueelle on laadittu osayleiskaava, joka etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2017 aikana.

Rakentaminen alkaa varastohallien purkamisella. Asuntojen rakentaminen käynnistyy lähivuosina ja jatkuu useita vuosia. Vuoteen 2030 mennessä Hernesaareen tulee 3 000 työpaikkaa ja koti 7 000 asukkaalle.

