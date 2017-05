Keskisuomalainen nainen teki porukalle voittopelin Vikinglottoon – osti itselleen kesärenkaat

24.5.2017 16:00 | Veikkaus

Keskisuomalainen nainen teki Vikinglottoon huhtikuussa voittopelin, joka toi Suomeen 247 000 euron voiton (kierros 14/2017). Voitto osui 34 osuuden porukalle ja toi kullekin 7 282,59 euroa. Kierroksen täysosumia meni ympäri Suomea Porvoosta Keminmaalle ja Vaasasta Kouvolaan.

Päävoitto jakautui neljään maahan: Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Latviaan.

Voittaja ottaa tekemänsä täysosuman tyynesti, ja kertoo tehneensä taustatyötä osumaan. Hän näyttää kirjekuoresta repäistyn muistilapun, jossa on suunnitelma. Numerot on poimittu käsin, huonoja hylätty ja hyviä valittu 12 numeron haravaan.

- Tällä se vain tuli, kertoo voittaja hymyillen, kun hänelle kertoo, pelin perustuvan puhtaasti sattumaan.

- Meinasin ensin aloittaa rivin 2, 8, mutta sitten lisäsin jostain syystä numeron 5 väliin. Olen valtavan onnellinen, että voitin itse tehdyllä rivillä! Vikinglotto on suosikkipelini, kertoo voittaja hymyillen.

Voittaja piti itse neljä osuutta ja sai niillä 29 130,70 euroa.

- Ostan uudet kesärenkaat. Jokainen lisäeuro on aina tietenkin tervetullut. Niin on toivottavasti muillekin voittajille. On vain hyvä, että oli iso porukka, kertoo voittaja.

Toimituksille tiedoksi: Voittaja ei anna lisätietoja.

Porukkapelejä netissä

Veikkauksen Etuasiakkailla on ollut syyskuusta lähtien mahdollisuus tehdä omia porukkapelejä myös verkkopalvelu veikkaus.fi:ssä. Porukan tekijä voi myydä osuuksia itse luomalleen suljetulle ryhmälle tai avoimesti kaikille Veikkauksen asiakkaille. Lue lisää tästä.

Vikinglotto on uudistunut, lue lisää tästä.

Veikkauksen julkaisemia haastatteluja tehdään vain voittajien luvalla ja ne julkaistaan voittajien hyväksymässä muodossa. Voittaminen arvontapeleissä perustuu yksinomaan sattumaan.Voittamisen todennäköisyyksistä lisää veikkaus.fi:ssä.