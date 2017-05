Lajittelusta ei tarvitse lomailla

Kotitalouksien pakkausjäte Rinki-ekopisteverkostoon tammikuussa 2016 24.11.2015 12:00

Tammikuun alussa aloittaa toimintansa uusi kaupan ja teollisuuden kustantama Rinki-ekopisteverkosto kotitalouksien pakkausjätteiden keräykseen. Keräysvastuu on tähän saakka ollut kunnilla, ja nyt se siirtyy pakattuja tuotteita markkinoille tuoville yrityksille, eli kaupalle ja teollisuudelle. Pakkaus on tarpeellinen, se suojaa tuotetta valmistuksesta käyttöön asti. Pakkauksen osuus tuotteen ympäristövaikutuksesta on pieni, mutta käytöstä poistetun pakkauksen huolellinen lajittelu kierrätykseen pienentää sitä edelleen. Pakkausalan ympäristöasioita, täyden tuottajavastuun toteutusta ja kiertotaloutta käsiteltiin tiistaina 24.11. Helsingin messukeskuksessa järjestetyssä Pakkausalan Ympäristökonferenssissa.