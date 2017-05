Kaupunkipyörien palautuksen ohjeistusta parannetaan

24.5.2017 13:28 | HKL

Mediassa on keskiviikkona kirjoitettu, että kaupunkipyörien palautuksissa täydelle asemalle on ollut ongelmia, mikä on johtanut käyttäjille määrättyihin sakkomaksuihin. Asia on tiedostettu, ja tarkempi ohjeistus palautuksesta on juuri valmistunut. Järjestelmä itsessään toimii oikein, mutta sen käyttöohjeet ovat olleet osalle asiakkaista epäselviä: palautus vaatii tarkkuutta.

Jos pyörän palauttaminen on mahdollista, on näytössä valittavissa vaihtoehto Palautus.

- Täydelle asemalle pyörää palauttavan on oltava huolellinen siinä, että järjestelmä todella hyväksyy palautuksen, eikä vain taukolukitse pyörää, sanoo projekti-insinööri Samuli Mäkinen HKL:stä. - Asiakkaan tulee varmistua siitä, että pyörä tarjoaa vaihtoehtoa Palautus, ja valitsee sen. Mikäli näin ei tapahdu, tietojärjestelmä ei kuittaa pyörää palautetuksi. Pyörän lukitusvaijeri tulee myös kiinnittää siihen pyörään, jota on palauttamassa. Asiakkaan kannalta tilanne on ollut ikävä, ja virhemaksuja onkin nyt ennen oheistuksen parantamista palautettu. Kaupunkipyöräpalvelusta vastaava HKL, palvelun operaattori CityBike Finland ja palvelun markkinoinnista ja asiakasviestinnästä vastaava HSL pahoittelevat tilannetta. - Lähetämme pian rekisteröityneille asiakkaille asiakaskirjeen, jossa kerrotaan oikean palauttamisen askeleet silloin, kun pyöräasema on täynnä. Tämän toivotaan vähentävän ongelmatilanteita, sanoo johtava asiakasohjelmasuunnittelija Tarja Jääskeläinen HSL:stä. CityBike Finlandin asiakaspalvelu on ollut viime päivinä ruuhkautunut, ja asiakkaiden toivotaankin virheelliseen palautukseen liittyvissä sakkomaksureklamaatioissa olevan yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse contact@citybikefinland.fi. - Hoidamme palautteet niin ripeästi kuin mahdollista, ja toivomme asiakkailta kärsivällisyyttä, sanoo CBF:n Service Manager Juha Pitkänen. Ohjeet oikeaan palautukseen täydelle asemalle: Jos pyöräaseman telinepaikat ovat täynnä, palauta pyörä näin Varmista ensin, että kaikki telinepaikat ovat oikeasti varattuja. Pysäköi pyörä pyöräaseman viereen. Paina Enter ja valitse Palautus: 1 Huom! Ole tarkkana, että et vahingossa laita pyörää taukolukitukseen. Palautus ei ole valittavissa, jos järjestelmä ei tunnista asemaa täydeksi. Polkaise siis seuraavalle asemalle ja palauta pyörä sinne. Kiepauta lukitusvaijeri viereisen pyörän, aseman rakenteen tai lähellä olevan kiinteän kohteen ympäri ja paina vaijerin pää palauttamasi pyörän ohjaustangon rungossa olevaan lukkoon. Älä kiinnitä vaijeria viereiseen pyörään.

