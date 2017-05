Lippo ja Attendo liikuttavat

24.5.2017 13:07 | Attendo

Pesäpalloseura Oulun Lippo toteuttaa liikuntapäivän Attendon kehitysvammaisten asumispalveluiden yksiköiden asukkaille ja henkilökunnalle pohjoisessa. Tapahtuma järjestetään Raksilan pesäpallostadionilla maanantaina 29.5. klo 10 – 14. Paikalle on tulossa 100 osallistujaa. Päivän aikana osallistujat pääsevät testaamaan taitojaan liikunnallisilla rasteilla Lipon superpesispelaajien ohjauksella. Liikunnallinen iltapäivä huipentuu kehitysvammaisten palvelukodissa työskentelevän henkilökunnan ja asukkaiden yhteiseen pesäpallo-otteluun.

Oulun Lippo järjestää kesän aikana useita Tyhy- ja liikuntapäiviä yrityksille ja yhteisöille.

– Pesäpallo sopii monipuolisena lajina erinomaisesti Tyhy-päivän ohjelmaan. Lähes kaikilla on jonkinlainen kosketus pesikseen, ja on ollut hienoa seurata sitä riemua ja onnistumisen iloa, mitä laji parhaimmillaan tarjoaa, pelinjohtaja Markku Hylkilä Liposta sanoo.



Pesäpallo on Suomen kansallispeli ja tänä vuonna on 100-vuotiaan Suomen innoittamana nostettu myös kehitysvammaisten oikeudet erityisesti esiin teemalla sadassa vuodessa kansalaiseksi.



Lipon järjestämässä tapahtumassa on kyse leikkimielisestä haastekisasta. Attendon Simon ja Kuivaniemen yksiköt on haastettu Ouluun pesisotteluun Attendo Kellokkaan, Metsokankaan ja Linnakartanon asumisyksiköiden toimesta. Viime vuonna Simon väki vei voiton yhteisessä jalkapallo-ottelussa Simossa.



- Oulussa pesäpallourheilun keitaassa, oli lajivalinta haastekisalle itsestään selvä. Lippo on pesäpallossa uranuurtaja ja olemme iloisia, miten innokkaasti he lähtivät mukaan järjestämään yhteistä liikunnallista päivää asukkaillemme ja työntekijöillemme, sanoo johtaja Tuula Perämäki Attendo Metsokankaan palvelukodista.



Median edustajat ovat tervetulleita haastattelemaan ja kuvaamaan tapahtumaan.





Oulun Lippo on pesäpallon erikoisseura. Lipon miesten edustusjoukkue pelaa ylimmällä sarjatasolla Superpesiksessä.