Mainostoimisto Mediaportaan henkilöstö ja toimitilat kasvavat

24.5.2017 15:04 | Mediaporras Oy

Mainostoimisto Mediaportaan vahvuuteen on siirtynyt kaksi uutta luovaa suunnittelijaa: graafinen suunnittelija Ella Tuikka ja copywriter Leevi Ikonen. Rekrytoinneilla vastattiin tuotantokapasiteetin laajenemistarpeisiin sekä vahvistettiin entisestään AV-puolen osaamista.

Tuikka toimi ennen Mediaportaaseen siirtymistään markkinointikoordinaattorina Ambientialla, Ikonen puolestaan teksti- ja videosuunnittelijana Mainostoimisto Mainiossa. Sekä Tuikka että Ikonen ovat koulutukseltaan medianomeja.

Molemmilla on kokemusta elokuva- / TV-projektien luovasta suunnittelusta sekä media-alan KV-projekteista. Myös printti taittuu; Ikonen on työskennellyt toimittajana ja Tuikalla on painoviestinnän perustutkinto.

Mediaporras Oy on vuodesta 2006 lähtien Tampereella toiminut sähköiseen markkinointiin erikoistunut digitoimisto. Yritys siirtyy 1.6.2017 alkaen suurempiin tiloihin Mustalahdenkadulle, vanhan Kirkko-Apteekin paikalle.