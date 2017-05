Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto on huolissaan maakuntauudistuksesta

24.5.2017 14:33 | Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry

TE-toimistot lakkautetaan ja työvoimapalvelujen järjestäminen siirtyy vuoden 2019 alusta uusien perustettavien 18 maakunnan järjestämisvastuulle. Samassa yhteydessä myös TE-toimistojen asiantuntijat siirtyvät aluksi maakuntiin ja siitä parin seuraavan vuoden kuluessa kuka minnekin, kenties myös te-palveluita tuottavien yritysten palvelukseen.

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry:n jäsenet ovat huolissaan asiakkaiden tulevaisuudesta ja siitä, miten asiakkaat osaavat valita itselleen ja omaan työllistymistarpeeseensa sopivimman palveluntuottajan vuoden 2019 alusta. Huolta herättää myös se, miten muutos kannetaan vuodenvaihteen 2018­­-2019 yli siten, että asiakkaiden palveluprosessit jatkuvat saumattomasti. Miten käy väliinputoajien tai heikommassa asemassa olevien asiakkaiden, joille yksityiset palveluntuottajat eivät olekaan valmiita tuottamaan räätälöityjä palveluita?

Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu vaarassa

THHL:n mielestä on selvää, että virkamiesten katkeamattoman urakkatyön kaltaista työtä eivät yritykset ala talkoohengessä tuottamaan. Yritysten ensisijainen tavoite on voiton tuottaminen, usein myös sen maksimoiminen. On todennäköistä, että palvelujen tuottamiseen syntyy halukkuutta vain tehtävistä, joista tulosta saa kevyellä työmäärällä ja nopeasti. On myös todennäköistä, että haasteellisten asiakasprosessien hoitamiseen tarjokkaita löytyy vähän. Vai löytyykö sitäkään, jos tarkastellaan alueellista kattavuutta? Miten puntaroidaan palvelun tuottajien osaaminen ja asiantuntijuus? Miten turvataan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja tietosuoja palvelujen pirstaloituessa eri palveluntuottajille?

THHL:n jäsenistö katsoo, että tämänhetkinen poliittinen tahto on vahvasti lähtenyt kohti tavoitetta, jonka ainoa maali on TE-toimistojen lakkauttaminen ja kyvyttömäksi tuloksentekijäksi osoittaminen. TE-toimistojen henkilöstömäärää on supistettu koko laman ajan, huolimatta siitä, että työttömyys on samaan aikaan koko ajan ollut korkealla.

Ei ole myöskään haluttu kertoa sitä, että vaikka työttömien määrä on vuosia ollut korkealla, on samanaikaisesti työelämään, koulutukseen ym. toimenpiteisiin ohjattu valtavasti työttömiä. Lukujen takana ihmiset ovat pääosin jatkuvasti vaihtuneet. Mutta koko ajan yritykset ovat irtisanoneet isoja määriä väkeään ja työttömiä on tullut lisää. Valitettavasti valumaa pitkäaikaistyöttömyyteen ei ole kyetty halutulla tavalla katkaisemaan. Tähän vähäiset resurssit eivät ole riittäneet.

Viime vuosina on työttömyyden hoidon ohessa TE-toimistoissa vahvasti panostettu yritysyhteistyöhön ja tulokset ovat olleet vähintäänkin hyviä. Yhteydenpitoa on ylläpidetty sekä yrityskäynneillä, puhelimitse että muilla tavoin. Piilotyöpaikkoja on saatu hyvin esille. Nyt, kun vihdoin markkinoiden ja työelämän piristymistä on havaittavissa, tarvittaisiin kaikki TE-toimistojen resurssit ja asiantuntijuus asiakkaiden face to face-palveluun ja työpaikkamätsäykseen.

TE-toimistojen resurssit ovat olleet riittämättömät

Asiantuntijaresurssit on ajettu minimiin. Edessä olevat organisaatiomuutokset aiheuttavat sen, että osa resursseista on sidottu osin erilaisiin uudistusten valmistelutehtäviin tai -kokeiluihin. Aiemmin tehdyt muutokset ovat jo aiheuttaneet sen, ettei asiakkaita enää päästä kohtaamaan siten kuin te-henkilöstö sen katsoo tarpeelliseksi. Tästä on annettu palautetta useamman vuoden ajan, mutta valtiotalouden tasapinottamisen ja säästöjen nimissä TE-toimistot eivät ole saaneet tarvitsemiaan lisäresursseja, eivätkä pääsääntöisesti täyttää edes eläkkeelle tai muualle siirtyneiden paikkoja.

Nyt alkaa olla viimeinen hetki havahtua ymmärtämään mitä te-palveluille on tapahtumassa. On hyvä muistaa, että virkamiestyö on ennen kaikkea myös kansalaisen/asiakkaan turva, joka mahdollisuuksiensa mukaan tuottaa asiakkaille koko maassa tasavertaista palvelua ja kohtelua virkamiesvastuulla, joka pitää sisällään myös asiakkaan tietosuojan.

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry on huolissaan sekä te-henkilöstön jaksamisesta jatkuvassa organisaatiomuutoksessa ja henkilöstön työuratulevaisuudesta että te-palvelua tarvitsevien asiakkaiden todennäköisestä kahtiajakautumisesta ja palvelujen laadun, saatavuuden ja tasavertaisuudesta turvaamisesta virkamiestyötä vastaavilla velvoitteilla.