Pikespo Invest on tehnyt sijoituksen ARNON Oy:hyn

Pääomasijoitusyhtiö Pikespo Invest Oy on sijoittanut sähköautomaation ja teollisen internetin edelläkävijä ARNON Oy:hyn. ARNON Oy on palvellut asiakkaitaan jo neljä vuosikymmentä vuodesta 1978, jolloin yhtiö aloitti toimintansa Tampereella.

Pikespo Invest hankki tiistaina 23.5.2017 merkittävän vähemmistöosuuden ARNON Oy:stä sekä osallistui suunnattuun osakeantiin yhdessä avainhenkilöiden kanssa. ARNON-konserni varmistaa asiakkaidensa tuotantoprosessien ja niiden kehityksen häiriöttömyyden ja tehokkuuden tarjoamalla ainutlaatuisen kokonaisuuden anturi-, instrumentti-, ja sähköistyksen tasolta automaatiojärjestelmien kautta etäyhteyksiin ja pilvipalveluihin.

Yrityksen toimitusjohtaja Harri Lamminen on tyytyväinen Pikespo Investin mukaantuloon. ”Pikespo pystyy aktiivisena sijoittajana tukemaan ja mahdollistamaan kasvustrategiamme toteuttamista”, vakuuttaa Lamminen.

”ARNON Oy on pirkanmaalainen toimija, joka hakee voimakasta ja kannattavaa kasvua. Yhtiö tunnetaan vahvoista ja pitkäjänteisistä asiakkuussuhteista sekä ammattitaidosta uuden teknologian kehittämisessä”, toteaa Pikespo Investin sijoitus­johtaja Petri Antila. ”Yhtiöllä on vakuuttava johtoryhmä ja hyvin perusteltu strategia automaation ja teollisen internetin edelläkävijänä. Onkin hienoa päästä mukaan tukemaan yrityksen strategiaa.”

Järjestelyn yhteydessä ARNON Oy vahvisti myös hallitustaan. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Raisio Oyj:n toimitusjohtaja DI, MBA Jarmo Puputti. Hänellä on vahva kokemus teollisuuden asiakkuuksien rakentamisesta.

ARNON Oy on merkittävä kansainvälinen automaatiotoimittaja. Yhtiö tarjoaa sähköistystä ja automaatiota kokonaispalveluna kone-, laite- ja järjestelmätoimittajille prosessi-, kaivos-, energia- ja meriteollisuudessa. ARNONilla on toimipisteet Tampereella, Kauhavalla, Vantaalla, Turussa ja Vaasassa sekä tytäryhtiö Puolassa. Yritys työllistää noin 200 henkilöä ja sen liikevaihto on lähes 40m€. www.arnon.fi

Pikespo Invest Oy Ltd on paikallinen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii yritysten strategisena kehittäjäkumppanina Pirkanmaalla ja sen lähialueilla. Pikespo Invest kiihdyttää alueellista kasvua ja tuo liiketoimintaosaamisensa kautta merkittävää lisäarvoa alueen Pk-yrityksille ja sijoittajille. www.pikespoinvest.fi