Yritykset yhteistalkoissa vaikeuksissa olevien lapsiperheiden hyväksi

26.5.2017 10:00 | Ensi- ja turvakotien liitto

Apua tarvitseville perheille kuntoutuskursseille ja muuhun toimintaan tilat tarjoava Ensi- ja turvakotien liiton kuntoutuskeskus Sopukka saa talkoovoimin uutta maalipintaa ja pihan siistiksi. Lapioiden, haravoiden ja maalisutien varressa huiskivat Unilever Finland Oy:n työntekijät ja maalit lahjoittaa Tikkurila Oyj.

Idea erilaiseen yhteiskuntavastuupäivään syntyi, kun hygienia- ja elintarviketuotteita edustavassa Unileverissä mietittiin, mitä konkreettista he voisivat tehdä apua tarvitsevien lapsiperheiden hyväksi.

- Yhdessä tekeminen on mukava tapa viettää aikaa henkilökuntamme kanssa. Vastuullisuus on meille jokaiselle unileveriläiselle arkea Unilever Sustainable Living Plan -ohjelman kautta, joten kohteena tämä on meille luonteva paikka lahjoittaa aikaamme, toteaa Unilever Finland Oy:n toimitusjohtaja Erja Hyrsky.

Tikkurila puolestaan osallistuu vuosittain useisiin hankkeisiin, joissa maaleilla ja väreillä tuodaan iloa, viihtyisyyttä ja kestävää kauneutta erilaisiin tiloihin. Tämä työ on osa Tikkurilan Kestävää kauneutta -ohjelmaa.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten verkostossa sai vuonna 2016 apua yli 11 200 henkilöä, joista yli 4000 oli lapsia. Sopukassa apua tukea tarvitsevat perheet voivat keskittyä ammattilaisten ja vapaaehtois- ja vertaisauttajien tuella muun muassa arjen taitojen hallintaan ja vuorovaikutukseen vauvojen kanssa. hallinnan. Ohjattu toiminta ja keskustelut muiden samassa elämäntilanteessa olevien vauvaperheiden kanssa tuovat iloa, ryhtiä ja osaamista perheen arkeen. Perheiden vajaan viikon mittaiset jaksot Sopukassa ovat osa omalla paikkakunnalla tapahtuvaa kuntoutusta.

Yrityksen tuottama talkooapua ainutlaatuista

Apu tulee suureen tarpeeseen, sillä Ensi- ja turvakotien liiton saama julkinen tuki menee suoraan perheiden auttamistyöhön ja kehittämiseen sekä vaikuttamiseen.

– Lahjoituksistakin iso osa kohdentuu suoraan perheitä auttavaan toimintaan, kuten esimerkiksi perheväkivaltaa kohdanneiden lasten auttamiseen kriisiajan jälkeen. Talkoovoimin tuotettu apu on erittäin harvinaista ja on upeaa, että kaksi eri sektoreilla toimivaa yritystä on samana keväänä päättänyt tulla avuksemme. Me olemme sitten saattaneet tekijät ja tarvikkeet yhteen, sanoo liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Unileveriltä osallistuu talkoisiin 69 henkilöä ja Tikkurila Oyj on lahjoittanut yli 300 litraa maalia.

– Apu perheille ja toiminnallemme on erittäin merkittävä ja siitä lämmin kiitos molemmille yrityksille, sanoo Särkelä

Auttamishalu kasvanut

Huonot taloudelliset ajat ja yleinen levottomuus maailmalla lisäävät ihmisten auttamishalua.

– Kun koko maailmaa ei voi pelastaa, monet alkavat hyvin nopeasti katsoa ympärilleen ja miettiä, olisiko lähipiirissä avulle tarvetta, Särkelä sanoo.

Avun tarvetta löytyy. Esimerkiksi köyhyydessä elävien lapsiperheiden määrä on kasvanut selvästi. Perheiden tilanteet ovat muuttuneet muutenkin haastavammiksi kuin ennen. Ensi- ja turvakotiyhdistysten palvelujen isoin asiakasryhmä ovat vaikeissa tilanteissa elävät ja apua tarvitsevat vauvaperheet sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneet. Liiton toiminnan pohjalta voidaan sanoa, että hyvin vaikeistakin tilanteista on mahdollisuus kääntää elämä hyvään suuntaan. Aina kannattaa hakea apua.

Talkoot ovat käynnissä Sopukassa

(Uusi Porvoontie 482, 01120 Västerskog) maanantaina klo 10-15.