Vilhonvuorenkadun kaapelikaivutyöt haittaavat liikennettä Sörnäisten rantatien sekä Vilhonvuorenkadun risteyksessä

Poikkeusjärjestelyt liikenteessä vaikuttavat välillä 29.5.2017 – 16.6.2017. Poikkeusjärjestelyt hoidetaan liikenteenohjauslaitteiden avulla.

Moottoriajoneuvot:

Sörnäisten rantatiellä on ruuhka-aikoihin käytössä kaksi kaistaa suuntaansa.

Vilhonvuorenkadulla on osassa vaiheita käytössä vain yksi kaista suuntaansa.

Alueella on voimassa alennettu nopeusrajoitus 30 km/h.

Työt hoidetaan vaiheittain, vaiheita on 12 kappaletta.

Joukkoliikenne:

Linja-autopysäkki 2516 Sörnäisten rantatiellä on poissa käytöstä 29.5.2017 klo. 5.00 alkaen. Korvaava pysäkki sijaitsee noin 100 metriä ABC-aseman suuntaan.

Jalankulkijat:

Jalankulun reitti vaihtelee eri vaiheissa. Reitit on opastettu liikenteenohjauslaitteiden avulla. Osassa vaiheista on käytössä myös Sörnäisten rantatien ylittävä jalankulun silta.

Pyöräilijät:

Pyöräilyväylä Sörnäisten itäpuolella on ennestään suljettu ja reitti on opastettu Kattilahallin itäpuolelta. Osassa vaiheita ei ole käytössä suojatietä Sörnäisten rantatien yli. Pyöräilijöitä pyydetään kiertämään työalue mahdollisuuksien mukaan käyttäen muita pyöräilyväyliä.

Urakoitsija pahoittelee töistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Urakoitsija

YIT Rakennus Oy

p. 020 433 111

Liikennejärjestelyt

LKJ-Palvelut Oy