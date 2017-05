Aalto-2-satelliitin uusi vapautuspäivä on 25. toukokuuta

24.5.2017 15:12 | Aalto-yliopisto

Opiskelijoiden rakentama satelliitti lähtee Kansainväliseltä avaruusasemalta mittaamaan termosfääriä.

Aiemmin tällä viikolla NASA ilmoitti siirtävänsä Aalto-2:n ja muiden QB50-missioon osallistuvien nanosatelliittien vapautusta ylimääräisen, aseman ulkopuolella sijaitsevan kommunikaatiolaitteen korjaamiseksi tehtävän avaruuskävelyn takia. Nyt viat on saatu korjattua, ja Aalto-2 on tarkoitus vapauttaa kiertoradalle 25. toukokuuta.

”Avaruuskävely kesti 43 minuuttia, ja sen aikana kaksi astronauttia asensi uuden laitteen vioittuneen tilalle. Avaruusaseman miehistö on palannut normaaliin päiväjärjestykseen, ja seuraavana isona tehtävänä on QB50-satelliittien vapautus. Vapautus tehdään kahdesta säiliöstä, ja Aalto-2 on vuorossa huomenna kello 14.55”, sanoo projektin vetäjä, apulaisprofessori Jaan Praks.

QB50-mission tarkoituksena on tuottaa ensimmäistä kertaa kattava malli Maan ilmakehän ja avaruuden välisen rajakerroksen termosfäärin ominaisuuksista. Missioon osallistuu kymmeniä nanosatelliitteja. Vain kahden kilon painoinen Aalto-2 kantaa mukanaan Oslon yliopistossa kehitettyä multi-Needle Langmuir Probe (mNLP) hyötykuormaa plasman ominaisuuksien mittaamiseen.

Ensimmäinen Aalto-2-satelliitin lähettämä signaali kuullaan todennäköisesti muun kuin Aalto-yliopiston Otaniemessä sijaitsevan maa-aseman kautta. Satelliitin kiertorata on lähellä päiväntasaajaa, joten satelliittiin voidaan olla yhteydessä Otaniemestä vain ajoittain.

”Missiossa on mukana useita maa-asemia ympäri maailmaa. Satelliittien lähettämä tieto jaetaan kaikkien kesken. Ensimmäinen signaali saataneen muutaman päivän kuluessa vapautuksesta”, Aalto-yliopiston maa-asemasta vastaava Petri Niemelä selittää.

Aalto-satelliittien sosiaalisen median sivuilla (twitter.com/aaltoone ja www.facebook.com/AaltoSatellites) seurataan torstain vapautusta ja myöhemmin myös signaalin saamista ja satelliitin toimintaa.

Aallon toinen nanosatelliitti, Aalto-1, laukaistaan Intiasta PSLV-raketilla kesäkuussa.