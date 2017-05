Koeajossa yli 100 moottoripyörämallia 20 merkiltä

24.5.2017 18:00 | Messukeskus

Suuri moottoripyörien koeajopäivä perjantaina 2.6. klo 12-18 Messukeskuksen pysäköintialueella Helsingissä mahdollistaa erilaisten moottoripyörien vertailun. Koeajossa on yli 100 moottoripyörämallia ja mukana 20 merkkiä. Tapahtuma on kaikille veloitukseton ja koeajamaan pääsevät tänä vuonna myös kortittomat. Odotettavissa pärinää ja paljon upeita moottoripyöriä Pasilan liikenteessä koeajopäivänä, joka on myös valtakunnallinen Prätkällä töihin -päivä.

Suuri koeajopäivä 2016

Viime vuonna toukokuussa koeajoja oli yli 1200. Tänä vuonna moottoripyöriä ja merkkejä on entistä enemmän. Ensimmäistä kertaa koeajamaan pääsee myös ilman ajokorttia. Kesäkuun alussa on otollinen aika moottoripyörän ostoon, sillä vauhdikas ajokausi on juuri alkanut. Tapahtuma nostattaa taatusti motokuumetta. Koeajettavat moottoripyörät julkaistu Koeajossa ovat tänä vuonna Aprilian, BMW:n, Bultacon, Dracin, Ducatin, Harley-Davidsonin, Hondan, Husqvarnan, Indianin, Kawasakin, KTM:n, Moto Guzzin, Peugeotin, Piaggion, Suzukin, Triumphin, Vespan, Victoryn, Yamahan ja Zeron uutuuksia. Koeajettavia malleja on yli 100. Kaikki koeajettavat mallit on kerrottu tapahtuman verkkosivuilla www.koeajopaiva.com Kortittomilla on koeajossa KTM 125 Duke, Yamaha MT-125 ja Yamaha Aerox 4. Ilman opastusta kortittomat eivät koeajoihin mene, vaan heitä ovat opastamassa moottoripyöräilyn ammattilaiset. Kortittomien koeajot ovat suljetulla alueella. Alle 18-vuotiailla täytyy olla huoltajan kirjallinen lupa koeajoon. Koeajajien rekisteröinti avoinna



Koeajajaksi voi rekisteröityä jo etukäteen tapahtuman verkkosivuilla www.koeajopaiva.com Rekisteröityessä saa koeajajanumeron, jolla voi varata koeajettavia moottoripyöriä paikan päällä maahantuojien teltoista. Rekisteröitymisen voi tehdä myös paikanpäällä. Moottoripyöriä ei voi varata etukäteen. Viime vuonna koeajot sujuivat erittäin hyvin ja koeajamaan pääsi helposti ja nopeasti. Tapahtumasta saa ajovarusteet lainaksi, mutta paikalle voi tulla myös oma kypärä kainalossa. Prätkällä töihin -päivän teemana kaupunkiliikkuminen Valtakunnallisen Prätkällä töihin -päivän järjestää MP-alan yhteistyöfoorumi, johon kuuluvat Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaosto, Moottoriliitto, Suomen Motoristit SMOTO ry ja MP-kauppiaat ry. Päivän aikana järjestetään erilaisia tilaisuuksia Suomessa ja tuodaan moottoripyöräilyä esille. Tänä vuonna teemana on kaupunkiliikkuminen ja siihen liittyvän Mobility test -ajon tulokset julkaistaan 2.6. Testissä kuusi ajoneuvoa ajavat saman matkan samaan aikaan kaupunkiliikenteessä. Koeajopäivä nostattaa motokuumetta



Suuren moottoripyörien koeajopäivän järjestää Messukeskus yhdessä Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston kanssa nyt toista kertaa. Mukana tapahtumassa ovat myös MP-Kauppiaat, Suomen Moottoriliitto ry ja Suomen Motoristit ry. Suuri moottoripyörien koeajopäivä järjestetään valtakunnallisena Prätkällä töihin -päivänä perjantaina 2.6.2017 klo 12-18 Messukeskuksen pysäköintialueella Helsingissä. Moottoripyörille on veloitukseton pysäköinti Messukeskuksen pysäköintialueella. Messukeskus järjestää vuosittain MP-messut helmikuussa ja Suuren moottoripyörien koeajopäivän Prätkällä töihin -päivänä Messukeskuksessa Helsingissä Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta. Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Teknisen Kaupan Liitto, Moottoripyöräjaoston pj Mikko Summa, puh. 040 1421 993, mikko.summa@harley-davidson.com

Kuvia Suuresta moottoripyörien koeajopäivästä 2016: http://mediabank.messukeskus.com

