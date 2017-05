ProMusicaSäätiö sr jakaa 350 000 euroa taidemusiikille. Taideyliopiston varainkeruukampanjaan 50 000 euron lahjoitus

Pro Musica Säätiö on vuorineuvos Lauri J. Kivekkään ja hänen puolisonsa Elsa Kivekkään vuonna 1974 perustama säätiö, jonka toiminnan tarkoitus on tukea taidemusiikkia. Säätiön sääntöjen mukaan apurahoja ei voi hakea, vaan ne jaetaan säätiön hallituksen harkinnan perusteella. Säätiö on toimintansa aikana myöntänyt kaikkiaan 1422 apurahaa, yhteensä lähes 8 milj. euroa. Viime vuosina säätiön hallitus on linjannut päätavoittekseen kannustaa erityisesti nuoria opiskelijoita sekä antaa tunnustusta pedagogeille, jotka tekevät arvokasta työtä nuorten lahjakkuuksien tukemisessa. Säätiö lahjoitti Helsingin Musiikkitalon Säätiölle miljoona euroa vuonna 2010 edistääkseen monipuolista taidemusiikin tarjontaa Musiikkitalossa.