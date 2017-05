Unelmat taivaan tuulten kuljetettavaksi - installaatio Velkuan lossilta

Naantalin Venemessut tarjoaa merellisen elämyksen kaikille aisteille 22.5.2017 08:51

Naantalin Venemessut avaa veneilijöiden kesän helatorstain jälkeisenä viikonloppuna. Ohjelmapuolella messujen odotetuin numero on lauantaina messuille saapuvan vesijettitaituri Pentti Keinäsen Vesijetti Freestyle Show sponsored by Ahola Transport. Veneiden osalta tämän vuoden messuilla nähdään uutta ja vanhaa venekantaa. Vanhin alus on sotalaiva M/S Wilhelm Carpelan vuodelta 1915 ja uutta kalustoa edustaa mm. suurin Suomessa sarjavalmistuksessa oleva moottorivene Nord Star 47.