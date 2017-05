Visa Yrjölä viemään mieskuoro KYL:a uutta kohti

26.5.2017 09:00 | Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat - KYL ry

Helsinkiläisen mieskuoro Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajien (KYL) uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu Visa Yrjölä. Yrjölän toimikausi alkaa 1.1.2018 kuoron pitkäaikaisen taiteellisen johtajan Matti Apajalahden luopuessa toimestaan.

Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat (KYL) vaihtaa taiteellista johtajaa. Menestyksekkään 20-vuotisen johtajakautensa vuoden 2017 loppuun päättävän Matti Apajalahden jälkeen kuoron johtoon astuu Visa Yrjölä.

Yrjölä opiskelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kuoronjohdon maisteriohjelmassa ja suorittaa kevätlukukaudella 2017 vaihto-opintoja Itävallassa Universität für Musik und darstellende Kunst Wien -oppilaitoksessa. Tampereella vuonna 1992 syntynyt Yrjölä on harrastanut musiikkia pienestä pitäen, ja innostus kuoromusiikkiin syttyi Poikakuoro Pirkanpoikien rivissä. Kuoronjohdon opinnot alkoivat Klemetti-Opiston kesäkurssien muodossa. "Pitkä ura poikakuorossa, aiemmat kuoronjohdon kurssit ja pianonsoiton opinnot saivat kuoronjohtamisen tuntumaan äärimmäisen luontevalta uravalinnalta. Kuten kaikki kuoroissa mukana olleet tietävät, toiminnan sosiaalisuus ja yhdessä koetut musiikilliset ja ulkomusiikilliset elämykset ovat äärimmäisen motivoivia ja koukuttavia tekijöitä", Yrjölä kertoo.

Parhaillaan Visa Yrjölä toimii Kamarikuoro Kaamoksen, Mieskuoro Eugan ja mieskuoro Vantaan Laulun taiteellisena johtajana ja on jo saavuttanut mieskuorokentällä Eugan kanssa kansainvälistä kilpailumenestystä. Hyppääminen KYL:n ruoriin tuntuu luontevalta seuraavalta askeleelta: "KYL on erittäin korkeatasoinen ja monipuolinen instrumentti, ja odotan yhteistyötämme kovasti", Yrjölä sanoo ja jatkaa: "Kuoro on tarpeeksi suuri, jotta isoja tehoja saadaan tarvittaessa irti, mutta myös sen verran kompakti, että jokainen laulaja voi kamarikuoromaisesti omalla äänellisellä panoksellaan vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen. Osaan jo tässä vaiheessa myös sanoa, että KYL:n vahvuuksiin kuuluu ennakkoluuloton suhtautuminen eri musiikkityyleihin sekä myös mainiosti toimiva organisaatio."

Perinteikäs KYL on uuden edessä luottavaisin ja innostunein mielin. Matti Apajalahden kaudella kuoro on hioutunut yhdeksi Suomen mieskuoromaailman huipuista, ja Visa Yrjölä saa johdettavakseen motivoituneen ja osaavan miesjoukkion. KYL kiittää Matti Apajalahtea hänen suuresta panoksestaan kuoron hyväksi kahden vuosikymmenen ajalta.