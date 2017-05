IBM:n uudet työkalut auttavat valmistautumaan EU:n muuttuvaan tietosuoja-asetukseen

25.5.2017 18:03 | IBM Suomi

IBM julkaisee työkaluja, jotka auttavat organisaatioita valmistautumaan ja testaamaan omaa valmiuttaan GDPR:n vaatimusten osalta.

CAMBRIDGE, MA - 25.5.2017: EU:n uusi tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation - GDPR) velvoittaa vuoden päästä 25.5.2018. Se on merkittävin tietosuojalainsäädännön muutos vuosikymmeniin. GDPR tuo mukanaan henkilötietojen käsittelyyn uusia vaatimuksia, jotka organisaatioiden on otettava huomioon toiminnassaan. Ponemon Instituutin tutkimuksen mukaan 75 prosenttia osallistuneista organisaatioista myöntää, että heillä on puutteita esimerkiksi tietoturvaloukkauksia koskevassa toimintasuunnitelmassa (CSIRP), mikä on haaste GDPR:n vaatimusten osalta. IBM julkaisee työkaluja, jotka auttavat organisaatioita valmistautumaan ja testaamaan omaa valmiuttaan GDPR:n vaatimusten osalta.



Julkaistut GDPR-työkalut ovat:

Resilient GDPR Preparatory Guide. Vuorovaikutteinen työkalu, joka määrittää vaihe vaiheelta sen, miten organisaatio voi valmistautua asetukseen.

Vuorovaikutteinen työkalu, joka määrittää vaihe vaiheelta sen, miten organisaatio voi valmistautua asetukseen. Resilient GDPR Simulation. Simulaatiotoiminto yhdessä IBM:n Resilient Incident Response -alustan (IRP) kanssa antaa mahdollisuuden harjoitella tietovuototilanteisiin reagoimista ja esimerkiksi 72 tunnin aikarajan mukaista raportointia. Ponemon Instituutin tutkimuksen mukaan suurin este tietoturvauhkilta suojautumisessa on suunnitelmien puuttuminen ja valmistautumattomuus.

Simulaatiotoiminto yhdessä IBM:n Resilient Incident Response -alustan (IRP) kanssa antaa mahdollisuuden harjoitella tietovuototilanteisiin reagoimista ja esimerkiksi 72 tunnin aikarajan mukaista raportointia. Ponemon Instituutin tutkimuksen mukaan suurin este tietoturvauhkilta suojautumisessa on suunnitelmien puuttuminen ja valmistautumattomuus. Resilient GDPR-Enhanced Privacy Module. IBM Security on lisännyt GDPR:n säännökset globaaliin tietosuojakantaansa ja jatkaa tietojen päivittämistä edelleen. Uusien säännösten velvoittavuuden myötä 25.5.2018 IBM Resilient -asiakkaille avataan pääsy GDPR-ohjeet ja -säännökset sisältävään tietokantaan.

Työkalut ovat asiakkaiden käytettävissä Resilient Incident Response -alustalla (IRP), joka on osa IBM Security immune system -järjestelmää. Sen sisältämien kognitiivisten teknologioiden sekä pilvi- ja kollaboraatioteknologioiden avulla asiakkaat voivat torjua tietoturvauhkia.



