Kehitysvammaisten palvelukodin rakennustyöt hyvässä vauhdissa Uudessakaupungissa

Uudenkaupungin Merimetsopolulle rakentuvan Attendo Merimetson palvelukodin rakennustyöt ovat edenneet rivakasti ja yksikkö valmistuu jo syksyllä. Kehitysvammaisten asukkaiden tarpeisiin suunnitellussa Attendo Merimetsossa on 15 tehostetun asumisen paikkaa. Asukkaaksi pääsee maksusitoumuksella Uudestakaupungista ja lähikunnista. Palvelukotiin palkataan noin 10 työntekijää.



Palvelukodin toteuttamisesta vastaa valtakunnallisesti toimiva Suomen Hoivatilat Oyj, joka on erikoistunut hoivakiinteistöihin. Hoiva- ja tukipalveluista vastaa Attendo.



- Toimintafilosofiassamme painottuu yksilöllinen tuki ja asukkaiden arvostus. Palvelukodeissamme arki on aktiivista. Merimetsossa luonto ja merenrannan läheisyys luovat erinomaiset puitteet monipuoliselle toiminnalle, sanoo Erja Kaksonen Attendosta.



Attendolla on ennestään ikäihmisten hoivakoti Uudessakaupungissa, mutta kehitysvammaisille suunnattu palvelukoti on ensimmäinen alueella.