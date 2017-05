Hangon terveyskeskuksen vastaanoton avoimia ovia vietetään diabetespyöräilyn merkeissä

26.5.2017 09:54 | Attendo

Hangon terveysasemalla vietetään avoimien ovien päivää 1. kesäkuuta klo 14 – 17 diabetes-teeman ja pyöräilyn merkeissä. Kutsumme kaikki hankolaiset mukaan terveyttä edistävään pyöräilytempaukseen!

Diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on elintavoilla suuri merkitys. Suomessa noin 10 % väestöstä sairastaa diabetesta ja 15 % terveydenhuollon kustannuksista muodostuu diabeteksesta ja sen seurauksista. Hangon terveysasemalla ovat kokeneet diabeteshoitajat ja lääkärit tehneet yhdessä asiakkaan kanssa vaikuttavaa työtä sekä sairauden hoidossa että ennaltaehkäisyssä.



Diabetespyöräilyssä tavoitteenamme on jakaa tietoa, kannustaa ihmisiä liikkumaan sekä toteuttaa matalankynnyksen periaatteella riskikartoitustestejä ja ohjata tarvittaessa jatkotoimiin. Arvomme pyörällä paikalle saapuvien kesken yhden Helkaman 445 euron arvoisen Jopo-pyörän pääpalkintona. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Attendo ja yhteistyötahoina toimivat Helkama ja Hangon apteekki.





Aika: 1. kesäkuuta klo 14 -17

Paikka: Hangon terveysasema, Esplanaadi 85, Hanko



14.00 Tervetuloa Denis Strandell, kaupunginjohtaja, Hanko /

Kirsi Pitkälä, liiketoimintajohtaja, Attendo Terveyspalvelut

14.05 Liikunta diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa / Helena Liira, johtava ylilääkäri, Attendo Terveyspalvelut

14.30 Sähköisten apteekkipalveluiden esittely / Heikki Peura, apteekkari, Hangon apteekki

15.45 Helkaman tervehdys / Satu Helkama, toimitusjohtaja, Helkama Oy

16.00 Diabetes-pyöräilyn startti vastaava hoitaja Nina Nuutisen johdolla

Reitin pituus on 2,5 km (terveyskeskus – casino – merenranta - terveyskeskus). Reitin voi kiertää kertaalleen tai useamman kerran.

16.30 Tuotepalkintojen ja pääpalkintona olevan Helkama Jopo-pyörän arvonta



Muu ohjelma tilaisuuden aikana:



- Diabeteksen riskitestien teko halukkaille ja tarvittaessa ohjaus jatkotoimiin /

Th Ulrika Hellman

- Helkama-sähköpyörän koeajo halukkaille Helkaman aluepäällikkö Jyrki Hakomäen opastuksella

- Mehutarjoilu



Lämpimästi tervetuloa paikalle!