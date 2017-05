Fazer jatkaa Messukeskuksen ravintoloitsijana

26.5.2017 12:00 | Messukeskus

Fazerin ja Messukeskus Helsingin pitkäaikainen yhteistyö jatkuu. Sopimuksen myötä Fazer Food Services vastaa jatkossakin ravintolatoiminnasta Messukeskuksessa. Uusi sopimuskausi jatkuu vuoteen 2022.

– Messukeskuksen ja Fazerin hyvä yhteistyö on jatkunut jo 20 vuotta. Näiden vuosien aikana olemme yhdessä pystyneet kehittämään voimakkaasti sekä ravintolatiloja että palvelutarjoamaa Messukeskuksen yli miljoonalle vuotuiselle asiakkaalle, sanoo Messukeskuksen liiketoimintajohtaja Kristina von Konow.

– Fazer tunnetaan vahvasta käsityöperinteestään, hyvästä palvelustaan ja Pohjoismaiden maineikkaimmasta suklaabrändistä. Olemme iloisia siitä, että tunnettu ja perinteikäs Fazer-brändi näkyy ja maistuu Messukeskuksen ravintolamaailmassa jatkossakin, sanoo asiakkuusjohtaja Kristiina Ramirez Fazer Food Services Suomesta.

Messukeskus on toimintaympäristönä kooltaan ja haastavuudeltaan omaa luokkaansa. Ravintolamaailmaan kuuluu 21 erilaista ravintolaa ja kahvilaa, joissa on yhteensä 4582 asiakaspaikkaa. Messukävijöiden ohella palvellaan kokous-, kongressi- ja juhlatilaisuuksien vieraita. Halleihin on katettu buffet-tarjoilu jopa 10 000 vieraalle ja pöytiin tarjoiltu illallinen 6 000 hengelle.

Ravintolamaailma uudistettiin täysin vuonna 2013, minkä jälkeen on jatkettu yksittäisten ravintolapisteiden ja kokoustarjoilujen uudistamista. Tärkeä osa yhteistyötä ovat myös yhteiset ympäristötavoitteet: biojätteen määrän vähentäminen sekä luomu- ja lähiruoan lisääminen tarjonnassa.

Ravintolapalvelujen piiriin kuuluu myös Messukeskuksen Holiday Inn -hotelli, jonka tilat ja palvelukonsepti uusitaan kokonaisuudessaan vuonna 2018. Nykyinen Terra Nova -ravintola uudistuu aamusta iltaan palvelevaksi kohtaamispaikaksi, jonka tarjonnassa korostuu paikallisuus. Uuteen palvelukonseptiin kuuluu myös Open Lobby. Se uudistaa hotellin aulatilan mielenkiintoiseksi yhteiseksi alueeksi, joka tarjoaa viihtyisää työskentely-, rentoutumis- ja ruokailutilaa hotellivieraille, mutta avaa ovet myös kaikille kaupunkilaisille.

Messukeskus

Messukeskus edistää suomalaista elinkeinoelämää mahdollistamalla tuloksellisia kasvokkain kohtaamisia messuilla, kokouksissa, kongresseissa ja muissa tapahtumissa. Messut ovat seitsemänneksi suurin media Suomessa ja vaikuttavuudeltaan medioista tuloksellisin, sosiaalisin ja elämyksellisin. Vuonna 2016 Messukeskuksessa järjestettiin 75 messutapahtumaa ja yli 2200 kokousta ja kongressia. Tapahtumiin osallistui 9000 näytteilleasettajaa ja 1,1 miljoonaa kävijää.

Fazer-konserni

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK:n Global Compact -periaatteisiin.