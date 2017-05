Saimaa Summit 2017 – Saimaan alueen kansainvälistymisen uudet tuulet

Savonlinna – Saimaan sydämessä

Savonlinna on kansainvälisesti kiinnostava ja vireä kulttuuri-, teollisuus-, palvelu- ja matkailukaupunkikeskus. Tunnelmallinen ja kaunis saaristokaupunki tarjoaa viehättävät puitteet sekä asumiselle että vierailulle. Savonlinna on tunnetaan keskiaikaisesta Olavinlinnasta ja oopperajuhlista sekä ainutlaatuisesta Saimaan järviluonnosta saimaannorppineen. Matkaa maanteitse tai rautateitse Helsingistä on runsaat 300 km ja lentäen Savonlinnaan pääsee hieman alle tunnissa.