Menestyspeli Kulta-Jaska saa ensi viikolla jatko-osan

Eurojackpotista liki 230 000 euroa Somerolle ja Rovaniemelle 26.5.2017 23:00

Eurojackpotin tämän viikon arvonnassa (kierros 21/2017) löytyi yksi täysosuma. Tällä kertaa se matkaksi Saksaan, ja sen voitto-osuus on 50,2 miljoonaa euroa. Myös Suomessa päästiin juhlimaan isoja voittoja. 5+1 oikein -osumat toivat liki 230 000 euroa Somerolle ja Rovaniemelle. Somerolle matkannut voitto oli napattu veikkaus.fi:ssä ja Rovaniemen onnekas rivi oli pelattu K-market Pekantorissa. Kumpikin voittaja oli pelannut tunnistautuneena, joten he saavat voittorahansa suoraan pankkitililleen. Suomesta löytyi myös kuusi kappaletta 5 oikein -tuloksia. Niissä voitto-osuus on hieman yli 15 000 euroa. Ensi viikolla (kierros 22/2017) Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa. Eurojackpotin päänumerot (kierros 21/2017) ovat 3, 11, 13, 15, 23 ja tähtinumerot 1 ja 9. Perjantai-Jokerin voittorivi on 1 7 3 2 7 4 3. Jokerista ei löytynyt täysosumia, mutta 6 oikein -tuloksia löytyi kaksi kappaletta. Niiden voitto-osuudet ovat 20 000 euroa, ja tuplattuna 40 000 euroa. Perjantai-Lomatonnin voitto